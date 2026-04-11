リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、クラブの経営陣やファンから支持されていると語った。10日、地元紙『リヴァプール・エコー』がコメントを伝えている。

リヴァプールは3月21日、プレミアリーグ第31節でブライトンに1－2と敗戦すると、代表ウィーク明けの4日に行われたFAカップ準々決勝でマンチェスター・シティに0－4で敗れ敗退し、8日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝のファーストレグではパリ・サンジェルマン（PSG）に0－2と先勝を許し、現在公式戦3連敗と苦しい時期が続いている。

スロット監督は、「何度も同じことを行ってきたが、オーナーだけではなく、リチャード・ヒューズ（スポーツ・ディレクター）やマイケル・エドワーズ（FSGのサッカー部門最高責任者）からのサポートを感じている」とコメント。フェンウェイ・スポーツ・グループ（FSG）のサッカー部門、クラブの経営陣から支持されていると強調した。

そして、スロット監督は「奇妙に聞こえるかもしれないが、ファンからも支持されていると感じているよ。PSGとの試合前、選手たちがウォーミングアップのためにピッチへ姿を現したとき、マンチェスター・シティ戦で敗れたにもかかわらず、ファンはすぐに『We love you Liverpool』と歌い始めた。そしてPSG戦後もアウェイ席にいるファンは我々のために歌い、拍手を送ってくれた。私は、そして我々は、そのサポートを常に感じている」と、ファンからの支持も感じていると語った。

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