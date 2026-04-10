西武は、10日ロッテとの試合（県営大宮）に3－6で敗戦。西武1点リードで迎えた9回表、二死満塁の場面で小川龍成の打球は遊撃手・源田壮亮のもとへ。ゲームセットかと思われたが、源田がボールをファンブルし急いで一塁に送球するも間に合わず、走者2人が生還。源田の痛恨の失策で逆転を許し、反撃できずに敗戦。チームは最下位へと転落した。

10日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』でも9回の失策が話題に。解説で出演していた今江敏晃氏はこの場面について「やはりこれも言い訳ではないですけど、地方球場の難しさがあるとは思うんですよね…ちょっとした変化ですかね」とコメントし、

番組MCの谷繁元信氏が「あの源田が焦ったじゃないですか。少し冷静にセカンドに投げていればアウトだと思うんですよね…」と話すと、解説で出演していた五十嵐亮太氏は「なにか冷静な判断もできないくらいの状況になってしまったのかなと…あれだけ守備の上手い源田選手でもこういったプレーがあるので、野球は何があるかわからないなと思いましたね。切り替えて頑張ってほしい」とコメントした。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』