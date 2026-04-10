ユヴェントスは10日、ルチアーノ・スパレッティ監督との契約を2028年6月30日まで延長したと発表した。

現在67歳のスパレッティ監督は、昨年10月30日にイゴール・トゥドール前監督の後を引き継ぐ形でユヴェントスの監督に就任。今季終了までの短期契約を締結していた。ユヴェントスはスパレッティ監督の就任後、公式戦31試合を戦って17勝8分け6敗という戦績を残しており、リーグ戦では22試合で勝ち点「42」を獲得。現在はセリエA5位に位置している。

ユヴェントスのCEOであるダミアン・コモリ氏は、スパレッティ監督との契約延長に際し、クラブ公式サイト上で次のようにコメントした。

「ルチアーノとの契約を2年延長できたことを嬉しく思います。ルチアーノがユヴェントスという偉大な家族に加わって以来、彼はすぐに選手たちやクラブ全体、そしてビアンコネーロのコミュニティ全体にとてもポジティブな影響を与えてくれました。ルチアーノこそが、チームが成長する道のりを導くのにふさわしい人物であることは明らかでした」

「彼の野心的なプレースタイルは、サポーターやクラブの期待を体現するものであり、その価値観は我々のアイデンティティそのものです。そのため、当初の契約期間を越えてともに歩み続けることを決断しました。安定と継続こそが、将来の成功に不可欠な2つの柱であると考えています。引き続きお願いします。ミステル！ Fino alla Fine（最後までともに）」

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