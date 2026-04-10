巨人、ヤクルトに1点リードで後半戦へ
2回裏に巨人が先制、3回裏にも追加点を挙げる。4回表にヤクルトが1点を返し追い上げるも、巨人はT・キャベッジの本塁打などでリードを保ち、6回終了時点で3-2と優位に立っている。
【スタメン】
巨人: 1(二)浦田 俊輔 2(中)佐々木 俊輔 3(遊)泉口 友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(左)Ｔ・キャベッジ 6(一)増田 陸 7(右)中山 礼都 8(捕)岸田 行倫 9(投)竹丸 和幸
ヤクルト: 1(遊)長岡 秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)古賀 優大 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田 幸宏 6(右)増田 珠 7(三)赤羽 由紘 8(二)伊藤 琉偉 9(投)吉村 貢司郎
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|11
|8
|3
|0
|.727
|-
|2
|阪神
|12
|8
|4
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|11
|6
|5
|0
|.545
|2
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|5
|中日
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|12
|8
|4
|0
|.667
|-
|2
|オリックス
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|2
|日本ハム
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|楽天
|12
|5
|6
|1
|.455
|2
|5
|西武
|12
|4
|7
|1
|.364
|3
|6
|ロッテ
|12
|4
|8
|0
|.333
|4