巨人、ヤクルトに1点リードで後半戦へ

2回裏に巨人が先制、3回裏にも追加点を挙げる。4回表にヤクルトが1点を返し追い上げるも、巨人はT・キャベッジの本塁打などでリードを保ち、6回終了時点で3-2と優位に立っている。

【スタメン】

巨人: 1(二)浦田　俊輔 2(中)佐々木　俊輔 3(遊)泉口　友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(左)Ｔ・キャベッジ 6(一)増田　陸 7(右)中山　礼都 8(捕)岸田　行倫 9(投)竹丸　和幸

ヤクルト: 1(遊)長岡　秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)古賀　優大 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田　幸宏 6(右)増田　珠 7(三)赤羽　由紘 8(二)伊藤　琉偉 9(投)吉村　貢司郎

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 11 8 3 0 .727 -
2 阪神 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 11 6 5 0 .545 2
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
5 中日 11 3 8 0 .273 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 西武 12 4 7 1 .364 3
6 ロッテ 12 4 8 0 .333 4