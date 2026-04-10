今日の運勢 4月11日（土）12星座占いランキング第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年4月11日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月11日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？新しいことをはじめましょう。やってみたいと感じているけれど、まだはじめられていないことがあるのであれば、今日からスタートさせることで、良い運気の流れをつくっていけそうですよ。旅の計画を立てましょう。あなたの心がワクワクする場所はどこでしょうか？魂が求めているところは、あなたのパワースポットなのです。予定を立てるだけでも、エネルギーが湧いてくるかもしれませんよ。愛情表現をしていくことで運気がアップしていく日です。あなたが普段から感じているポジティブな思いを、今日はいつもよりも少し大げさに表現していきましょう。良い流れがやってきますよ。グループで楽しむことで良い運気を引き寄せることができます。コミュニティに参加したり、パーティーを楽しんだりすると良いでしょう。あなたに必要な情報がはいってきそうですよ。なにかを取り決めたり、約束ごとをしたりすると良いでしょう。お相手の条件を詳しくきいて、こちらの考えを明確に伝えていくことで、お互いの理解が深まり、良い話し合いができそうです。お家でゆっくり過ごすことで運気が上がっていく日です。好きな音楽を聴いたり、観たかった映画を楽しんだり、自分だけの時間を有意義に使いましょう。お風呂時間を充実させるのも良さそうです。お仕事運や勉強運がアップする日です。いつもより集中力が高まるので、今日は作業効率が上がりそうです。やるべきことは早めに終わらせて、さらに技術アップのために必要なことをやっていくと良いでしょう。ヨガをしたり、瞑想をすることで、運気が上がっていく日です。あなたの魂を整えていくための行動をしていきましょう。精神的な落ち着きや安定が得られることで、必要なひらめきがやってきそうです。家族サービスをすると良い日です。ご家族との時間を楽しんでいくことで良い流れがやってきそうですよ。ご家族と離れて暮らしていらっしゃる方は、やりとりだけでもしてみると良いでしょう。毎日の生活の中で、あなたが不思議と続けられていることや、時間を惜しまず使えることはありませんか？そこには、あなたも気づいていない、あなたの才能があるかもしれませんよ。ご先祖さまに感謝することで運気がアップするでしょう。お墓参りに行ったり、仏壇の前で手を合わせたりすると良いですよ。お時間がない方は、ご先祖さまに心の中で感謝を伝えるだけでも良いでしょう。無理をしすぎていませんか？あなたの心とカラダが喜ぶことをしていきましょう。マッサージを受けたり、ハーブティーを飲んだり、リラックスできると感じることをしていくと運気が上がっていきますよ。これをみていらっしゃるあなたは、まわりの人たちを明るい気持ちにさせて、やる気を出させ、慰め、癒しやインスピレーションを与えられる才能を持っています。あなたは真のスピリチュアルなカウンセラーなのです。あなたは人々から信頼されています。そして、これからは、さらに多くの人たちが、あなたのアドバイスや信頼のおける言葉に助けられていくことでしょう。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/