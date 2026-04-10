「サイヤング賞は出ない」大谷翔平所属のドジャース、先発陣にネガティブ…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ブレイク・スネル投手を怪我で欠きつつも、開幕から強力な先発ローテーションを組んでいる。その先発陣について、米メディア『トゥルーブルーLA』は、サイヤング賞獲得者は出ないだろうという予想があることを紹介している。

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同メディアは「ロサンゼルスタイムズのビル・シェイキン記者は、ドジャースがワールドシリーズ」（WS）3連覇を達成するなら、今季サイヤング賞受賞者は出ない可能性が高いと指摘している。彼は記事の中で、山本由伸投手が同賞を獲得できる実力を持っているのは間違いないとしつつも、それがチームにとって最善とは限らないと述べている」と言及。

続けて、「同一シーズンに同賞とWSの両方を制した最後のドジャース投手であるオーレル・ハーシュハイザー氏が言うように、各球団はレギュラーシーズンで投手の力を使い切るのではなく、10月に向けて余力を残しておくことをより重視するようになっている」としつつ、「彼らは皆、我々がやっていたことを今でもできると思う。ただ今は、戦力の使い方自体が昔とは違うんだ」という同氏のコメントを伝えている。

サイヤング賞獲得には投球内容はもちろん、イニング数をどれだけ稼げるかも重要になってくるが、ポストシーズンの戦いに重きを置くドジャースではなかなか難しい面もあるのかもしれない。

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