広島の”次期正捕手候補”が打席なく抹消…　守備固めでの2試合のみで降格

　

　10日のプロ野球公示で、広島東洋カープは石原貴規選手を一軍登録から抹消した。

 

　

 

　石原選手は今季ここまで2試合に出場したものの、守備固めでの起用にとどまり打席なし。

 

　出場機会を得られないまま降格となった。

 

　プロ7年目の今季、昨季は51試合に出場するなど存在感を示していただけに、ファームでの状態立て直しが急務となる。

 

　ファームで調整を重ね、一軍での出場機会をつかみたいところだ。

 

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【了】