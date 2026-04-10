広島の”次期正捕手候補”が打席なく抹消…　守備固めでの2試合のみで降格

10日のプロ野球公示で、広島東洋カープは石原貴規選手を一軍登録から抹消した。

石原選手は今季ここまで2試合に出場したものの、守備固めでの起用にとどまり打席なし。

出場機会を得られないまま降格となった。

プロ7年目の今季、昨季は51試合に出場するなど存在感を示していただけに、ファームでの状態立て直しが急務となる。

ファームで調整を重ね、一軍での出場機会をつかみたいところだ。

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