日本サッカー協会（JFA）は10日、『天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会』の大会日程について発表した。

今回の発表によると、106回目となる今大会は、2026年8月19日（水）に開幕するとのことだ。J1とJ2勢は、同月26日（水）の2回戦から参加となる。またアマチュアシードは、前回大会の最上位チームが所属する連盟に1枠が与えられており、全日本大学サッカー連盟より筑波大学が選出されたことを併せて伝えている。

なお、今大会の決勝は、2027年1月1日（金・祝）に『国立競技場』で行われる。

大会詳細は以下の通り。

■天皇杯 JFA 第 106 回全日本サッカー選手権大会

▼大会方式：ノックアウト方式（88チーム出場）※組み合わせは後日発表予定

▼大会日程

1回戦：8月19日（水）

※アマチュアシードチーム（筑波大学）、都道府県代表チーム出場

2回戦：8月26日（水）

※J1、J2チーム出場

3回戦：9月23日（水・祝）、10月7日（水）

※ACL出場クラブとその対戦クラブのみ9月23日（水・祝）開催

ラウンド16（4回戦）：12月9日（水）

準々決勝：12月23日（水）

準決勝：12月27日（日）

決勝：2027年1月1日（金・祝）／元日

▼出場チーム：J1-20チーム（※1）、J2-20チーム（※2）、アマチュアシード1チーム（※3）、都道府県代表47チーム

【AFC チャンピオンズリーグエリート 2025/26でヴィッセル神戸orFC町田ゼルビアが優勝した場合】

現在開催されているAFC チャンピオンズリーグエリート 2025/26において、ヴィッセル神戸またはFC町田ゼルビアが優勝した場合、当該クラブはFIFA インターコンチネンタルカップ 2026への出場権を獲得するため、スケジュールを鑑み、天皇杯は準々決勝からの出場となります。

また、試合の組み合わせも変更となり、J2リーグ14チーム（2025年所属時J2リーグ7～17位、Ｊ3リーグ1～2位チーム、明治安田J2昇格プレーオフ勝者（テゲバジャーロ宮崎）は1回戦からの出場となります。

（※1）J1-20チーム：2025年時所属カテゴリー（J1:1～17位／J2:1～3位）

⇒ヴィッセル神戸orFC町田ゼルビアのみ準々決勝から出場（ACLで優勝した場合）

（※2）J2-20チーム：2025年時所属カテゴリー（J1:18～20位、J2:4～17位、J3:1～2位、明治安田J2昇格プレーオフ勝者）

⇒以下14チームは1回戦から出場（ACLで日本勢が優勝した場合）

・2025年時J2リーグ7～17位：ベガルタ仙台、サガン鳥栖、いわきFC、モンテディオ山形、FC今治、北海道コンサドーレ札幌、ヴァンフォーレ甲府、ブラウブリッツ秋田、藤枝MYSC、大分トリニータ、カターレ富山

・2025年時J3リーグ1～2位：栃木シティ、ヴァンラーレ八戸

・明治安田J2昇格プレーオフ勝者：テゲバジャーロ宮崎

（※3）アマチュアシードチーム（大学連盟選出）：筑波大学（5年連続36回目の出場）／1回戦から出場