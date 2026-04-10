5連敗中のロッテは10日、一、二軍の入れ替えを行った。
上田希由翔は開幕一軍を掴むも、一軍出場がなく、3月29日に一軍登録を抹消。降格後は出場したファーム・リーグ戦4試合で、打率.636、2打点、3四球、2盗塁の大暴れ。守備はサードでの出場は1試合もなく、ファーストとセカンドで3試合ずつ出場している。
また、18時からの西武戦に先発する河村説人も昇格し、代わって西野勇士、石垣勝海が降格する。
5連敗中のロッテは10日、一、二軍の入れ替えを行った。
上田希由翔は開幕一軍を掴むも、一軍出場がなく、3月29日に一軍登録を抹消。降格後は出場したファーム・リーグ戦4試合で、打率.636、2打点、3四球、2盗塁の大暴れ。守備はサードでの出場は1試合もなく、ファーストとセカンドで3試合ずつ出場している。
また、18時からの西武戦に先発する河村説人も昇格し、代わって西野勇士、石垣勝海が降格する。
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。