ロッテの種市篤暉が10日、日本ハム二軍戦に先発し、今季最多の5回・72球を投げ、無失点に抑えた。

種市は「まずは球数を目標の数まで投げられたことが１番かなと思いますし良かったです。出力の部分でも問題なく出ていたので、あとは１軍での登板に向けてしっかり調整していければと思っています」とコメント。

種市は2度目の二軍戦登板となったこの日は、5回・72球を投げ、2被安打、7奪三振、1与四球、無失点だった。