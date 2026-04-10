村の駅は4月11日～12日、新東名NEOPASA駿河湾沼津SAの開業14周年を記念し、「14周年祭」を開催する。

新東名NEOPASA沼津SA14周年祭

2日間は、日頃の感謝を込めて、見て、食べて、体験できる多彩なイベントを展開する。

目玉となる「まぐろの解体ショー」(4月11日 11時/上り線 沼津・村の駅内、4月12日 14時/下り線 伊豆・村の駅内)では、解体されたばかりの頭、カマ、中落ちの限定販売に加え、柵販売やできたての絶品海鮮丼も提供する。

フードコートでは、14周年を祝う特別な豪華メニューを販売。「14種類のお祝い富士山丼～感謝・感謝～」(2,354円)は毎日5食限定、「静岡満喫丼～金目鯛～・生しらす・生桜えび」(1,555円)は毎日限定14食で販売する。

14周年特別メニュー

おさかな丼屋とと丸では、テイクアウト特別メニュー「とと丸ぜんぶぜんぶのせ!!」(4,254円)、「駿河とと丸生3色丼」(1,998円)を用意する。

14周年テイクアウト特別メニュー

地元の恵みを驚きの価格で提供する「お野菜14円市」や、300円で挑戦できる「お野菜・柑橘詰め放題」といったお得なイベントも実施する。

お野菜詰め放題

上下線で異なるイベントも用意されており、下り線ではたまごすくい(100円)やお米すくい(500円)、上り線ではお菓子詰め放題(300円)や、豪華賞品が当たるじゃんけん大会を開催する。