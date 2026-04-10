阪神タイガースの門別啓人（写真：産経新聞社）





　


阪神タイガース　最新情報

　阪神タイガースの門別啓人が9日、ファーム・リーグ西地区のオリックス・バファローズ戦に先発登板し、7回無失点5奪三振と好投。開幕からファームで抜群の安定感を見せている。
 

　

 
　今季、開幕一軍を逃した門別だが、ファームでは3月18日のオリックス戦で今季初登板。4回からリリーフとしてマウンドに上がり、2回無失点に抑えて1勝目を挙げた。
 
　同26日のオリックス戦でもロングリリーフとして登板し、池田陵真にソロ本塁打を浴びるも、3回1失点4奪三振の投球。
 
　今季ファーム初先発となった今月2日の中日戦では、相手打線に二塁を踏ませぬ投球を見せ、5回無失点で2勝目を挙げた。
 
　そして9日のオリックス戦では、初回から中盤にかけてピンチを背負ったものの、要所を締めて7回無失点。ファームで今季3勝目を挙げた。
 
　門別がファームで3勝目を挙げたこの日は、同期入団の茨木秀俊が一軍でプロ初勝利を挙げた。ライバルの活躍も刺激に、飛躍を遂げられるか注目だ。


　









　


【動画】門別啓人が7回無失点！三振を奪うシーンがこちら
 
ABEMA野球 (@ABEMA_baseball) の公式Xより
 

　

 

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一軍昇格の日も近いか
門別啓人 7回を無失点

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