













阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの門別啓人が9日、ファーム・リーグ西地区のオリックス・バファローズ戦に先発登板し、7回無失点5奪三振と好投。開幕からファームで抜群の安定感を見せている。











今季、開幕一軍を逃した門別だが、ファームでは3月18日のオリックス戦で今季初登板。4回からリリーフとしてマウンドに上がり、2回無失点に抑えて1勝目を挙げた。



同26日のオリックス戦でもロングリリーフとして登板し、池田陵真にソロ本塁打を浴びるも、3回1失点4奪三振の投球。



今季ファーム初先発となった今月2日の中日戦では、相手打線に二塁を踏ませぬ投球を見せ、5回無失点で2勝目を挙げた。



そして9日のオリックス戦では、初回から中盤にかけてピンチを背負ったものの、要所を締めて7回無失点。ファームで今季3勝目を挙げた。



門別がファームで3勝目を挙げたこの日は、同期入団の茨木秀俊が一軍でプロ初勝利を挙げた。ライバルの活躍も刺激に、飛躍を遂げられるか注目だ。































【動画】門別啓人が7回無失点！三振を奪うシーンがこちら



ABEMA野球 (@ABEMA_baseball) の公式Xより













今日も0を並べる



一軍昇格の日も近いか

門別啓人 7回を無失点



⚾️オリックス×阪神



DAZNならファームも見られる📱



✔ 月々2,300円（年間プラン・月々払い）

✔ 初月無料キャンペーン中（〜4/19まで）



▶ 視聴はこちら

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】