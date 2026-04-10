ロッテは10日、6月20日（ZOZOマリンスタジアム）に開催するイベント「TEAM26デー」で、マリーンズOBの久保康友氏の来場が決まったと発表した。

当日は球場外周にて写真撮影会やトークショーを実施するほか、試合前セレモニーにも登場する予定。「TEAM26デー」は、2006年に発足した球団公式ファンクラブ「TEAM26」の20周年を記念し、2026年度TEAM26有料会員の皆さまをはじめ、日頃より千葉ロッテマリーンズを応援してくださっているファンへ感謝の気持ちを込めて各種企画を実施するイベントだ。

当日はOBが来場し、球場外周ステージにてトークショーや写真撮影会を行う。なお、4月3日から5日に開催した同イベントには清水直行氏、竹原直隆氏、今江敏晃氏、成瀬善久氏、内竜也氏が来場した。また、今後の開催では、5月1日に小林雅英氏、6月10日に岡田幸文氏、大嶺祐太氏、加藤翔平氏、6月20日に久保康友氏が来場予定。

また、TEAM26の20周年アンバサダーに就任している内竜也氏は、本イベントの全日程に来場予定となっている。各イベントの実施時間や参加方法などの詳細は、球団公式サイトにて。

▼ 久保康友氏 コメント

「TEAM26、20周年おめでとうございます。今回このようなイベントに皆様と御一緒させていただけて大変光栄です。またこのような機会を与えてくださり球団関係者の皆様に感謝いたします。マリーンズはプロ野球生活をスタートさせた場所と共に日本一にもなった特別な球団です。当日は、熱い思いを振り返りながら素晴らしい時間を共有できることを楽しみにしています」