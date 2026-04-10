バルセロナは現地時間9日、同8日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝 1stレグ アトレティコ・マドリード戦における判定について、クラブ公式サイトをとおして欧州サッカー連盟（UEFA）に苦情を申し立てたことを明かした。

バルセロナが本拠地『Spotifyカンプ・ノウ』でアトレティコ・マドリードを迎え撃った一戦では、前半44分にスペイン代表DFパウ・クバルシがレッドカードを受けて退場するなど、バルセロナが劣勢に立たされた。クバルシ退場直後のフリーキックで先制点を奪われると、70分にも追加点を許し、0－2で敗戦。2ndレグを残すも、バルセロナは勝ち抜けのために多くのパワーを割いて逆転する必要に迫られている。

今回、バルセロナが苦情を申し立てているのは54分に発生したプレーに関してだ。アトレティコ・マドリードのスペイン人DFマルク・プビルがペナルティエリア内でハンドをしたものの、主審のイシュトヴァン・コヴァチはプレーを続行。ビデオアシスタントレフェリー（VAR）のクリスティアン・ディンガートも介入しなかった。試合後にはハンジ・フリック監督が不満を漏らすなど、バルセロナにとってはフラストレーションの溜まる判断だったと言える。

バルセロナは「審判の判定が現行のルールを遵守しておらず、試合の展開と結果に直接影響を与えたとクラブは考えている」と声明を発表。「FCバルセロナは、今回の判定とVARによる介入の著しい欠如が重大なミスであると考えている。したがって、クラブは調査を開始し、審判とVARの通信内容へのアクセス、そして事象がミスに該当する場合は、誤りの公式な承認と適切な措置の実施を（UEFA側に）要請した」と伝えている。

バルセロナとアトレティコ・マドリードが再戦する2ndレグは、同14日に『エスタディオ・メトロポリターノ』で行われる。