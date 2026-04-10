













阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの糸原健斗選手は9日、敵地・杉本商事バファローズスタジアム舞洲で行われたオリックス・バファローズとの二軍戦に「3番・指名打者」で先発出場。先制となる貴重な右前適時打を放った。











初回、2番・山田脩也選手の左線二塁打で1死二塁の好機を迎えた第1打席。オリックス先発・川瀬堅斗投手が投じた3球目の直球を捉えて、打球は一二塁間を鋭く破り、山田選手を迎え入れた。



第1打席こそ快音を響かせたものの、3回の第2打席は空三振、5回の第3打席は一塁ゴロ。6回からは戸井零士選手に交代し、この日は3打数1安打1打点でグラウンドを後にした。



試合はそのまま阪神が逃げ切り2-0で勝利。先発・門別啓人投手が7回無失点の好投を見せるなか、試合の流れを引き寄せたのは糸原選手の初回の一打だった。這い上がる男の意地が、勝利を手繰り寄せた。























【動画】糸原健斗が先制タイムリー！一二塁間を鋭く破るシーンがこちら



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這い上がるしかない



糸原健斗 ライトへタイムリー



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