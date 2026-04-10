ヨーロッパリーグ（EL）・準々決勝ファーストレグが9日に行われ、フライブルク（ドイツ）とセルタ（スペイン）が対戦した。

今大会、フライブルクはリーグフェーズで5勝2分1敗の成績で勝ち点「17」を積み上げ、7位でラウンド16へのストレートインを果たした。同ステージでは、伊東純也を擁するゲンク（ベルギー）を2戦合計5－2で撃破。準々決勝では、リーグフェーズを17位で終えながら、決勝トーナメントプレーオフ経由でベスト8入りを果たしたセルタと対戦する。

ファーストレグはフライブルクのホームで開催。鈴木唯人がスターティングメンバーに名を連ねた一戦は序盤の6分、斜めの動きでヨハン・マンザンビからのパスを呼び込んだ鈴木が、ペナルティエリア左の位置からグラウンダーのボールを送るも、ここはわずかに味方には合わない。それでも、良い入りを見せていたフライブルクは、直後の時間帯に先手を取る。

10分、ボックス内でセットプレーのこぼれ球を拾ったマンザンビが、うまくボールをキープして左へ繋ぐ。引き取ったヴィンチェンツォ・グリフォがカットインから豪快なミドルシュートを沈めた。

さらに、フライブルクは32分、敵陣右サイド大外のスペースで最終ラインからのロングボールを呼び込んだフィリップ・トロイが、鈴木とのワンツーで突破を図るが、相手に先に触られる。それでも、ルーズボールを自ら拾ったトロイがボックス内へスルーパスを送ると、イゴール・マタノヴィッチが折り返し、最後はヤン・ニクラス・ベステが押し込んだ。

2点目を奪った直後の34分には、鈴木とのワンツーでボックス右に侵入したマンザンビが豪快に右足を振り抜いたが、ここはポストに嫌われる。トドメの3点目こそ奪えなかったが、2点をリードして前半を終えた。

後半に入っても、フライブルクが試合の主導権を掌握。セルタはなかなか良い形で攻撃に出るシーンを作り出せず、70分にはボルハ・イグレシアスが強引にミドルシュートを放ったものの、枠を捉えきれない。

フライブルクとしては、攻守で良いパフォーマンスを見せながら、後半に入って以降は追加点を奪えていなかったが、78分にベステの蹴った右コーナーキックから、マティアス・ギンターがヘディングシュートを叩き込んで勝負あり。

終盤に入った86分にはセルタにも決定機が到来し、オスカル・ミンゲサが左サイドから上げたクロスボールを、フリーでボックス内へ走り込んだフェル・ロペスがダイレクトで合わせたが、シュートは枠を外れた。

試合はこのまま3－0でタイムアップ。ラウンド16でも、ホーム開催のセカンドレグでゴールラッシュによる鮮やかな逆転劇を披露したフライブルクが、3－0で先勝した。鈴木は74分に途中交代している。

セカンドレグは16日、セルタのホームで行われる。

【スコア】

フライブルク 3－0 セルタ

【得点者】

1－0 10分 ヴィンチェンツォ・グリフォ（フライブルク）

2－0 32分 ヤン・ニクラス・ベステ（フライブルク）

3－0 78分 マティアス・ギンター（フライブルク）

【ハイライト動画】フライブルクがホームで快勝！