カンファレンスリーグ（ECL）・準々決勝ファーストレグが9日に行われ、クリスタル・パレス（イングランド）とフィオレンティーナ（イタリア）が対戦した。

“第3の欧州カップ戦”という位置付けのECLで、欧州5大にリーグに身を置くチーム同士が対戦する。今大会、クリスタル・パレスはリーグフェーズを10位で終えると、決勝トーナメントプレーオフではズリニスキ・モスタル（ボスニア・ヘルツェゴビナ）を2戦合計3－1で撃破。ラウンド16ではAEKラルナカ（キプロス）を延長戦の末に2戦合計2－1で下し、準々決勝まで駒を進めた。

対するフィオレンティーナも、リーグフェーズは15位と、ラウンド16へのストレートインはならず。決勝トーナメントプレーオフでは、小林友希が所属するヤギエロニア・ビャウィストク（ポーランド）との延長戦にまでもつれ込む激闘の末、2戦合計5－4で勝利。ラウンド16では、ラコフ・チェンストホバ（ポーランド）を2戦合計4－2で破ってベスト8入りを果たした。

クリスタル・パレスにとっては、直近のプレミアリーグが延期となっただけでなく、FAカップも敗退していた関係で、AEKラルナカとのセカンドレグ以来となる公式戦。そんなゲームに、鎌田大地はスターティングメンバーに名を連ねた。

試合が大きく動いたのは21分のこと。イスマイラ・サールの中央突破から、ボックス内でパスを受けたエヴァン・ゲサンがペナルティエリア内で倒され、クリスタル・パレスがPKを獲得。キッカーを務めたジャン・フィリップ・マテタは、GKダビド・デ・ヘアの逆を突くシュートを流し込み、ホームチームが先手を取った。

続く31分には鎌田が躍動。敵陣中央でゲサンからのパスを受け、前を向くと、背後のスペースへ浮き球のパスを供給。抜け出したダニエル・ムニョスがダイレクトで折り返すと、マテタのシュートはGKデ・ヘアに阻まれたが、こぼれ球をタイリック・ミッチェルが押し込み、クリスタル・パレスが2点をリードして前半を終えた。

後半に入ると、立ち上がりの51分にフィオレンティーナがビッグチャンスを作り出す。右サイド内側のスペースを駆け上がり、ジャック・ハリソンからのスルーパスを呼び込んだドドがマイナスへ折り返すと、最後はボックス内でフリーになったジョヴァンニ・ファッビアンが右足を振り抜く。しかし、シュートはクロスバーに嫌われた。

フィオレンティーナが決定機を逃した直後の52分には、ボックス左でボールを受けた鎌田が、相手の股下を通す一撃を狙ったが、シュートは惜しくもサイドネット。以降も、クリスタル・パレスはマテタらがゴールに迫るシーンを作りながら、決定的な3点目は奪えないまま時計の針が進む。

それでも90分、シャドーにポジションを変えていた鎌田がその技術を遺憾なく発揮。敵陣右サイドでアダム・ウォートンからのパスを受けると、右足でピンポイントのクロスボールを送り、最後はイスマイラ・サールがヘディングシュートを沈めた。

試合はこのまま3－0でタイムアップ。鎌田は2点目の起点となっただけでなく、3点目のアシストも記録し、後半アディショナルタイムにブレナン・ジョンソンとの交代でピッチを後にした。

セカンドレグは16日、フィオレンティーナのホームで行われる。

【スコア】

クリスタル・パレス 3－0 フィオレンティーナ

【得点者】

1－0 24分 ジャン・フィリップ・マテタ（PK／クリスタル・パレス）

2－0 31分 タイリック・ミッチェル（クリスタル・パレス）

3－0 90分 イスマイラ・サール（クリスタル・パレス）