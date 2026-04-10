クリオマリアージュとEASEは4月24日～26日、体験型マルシェ「Marche for wedding - Life Memories Edition -」を、目黒studio EASE(東京都品川区)にて開催する。

有料フォトブースソロ撮影

期間中は、結婚式や七五三、家族の記念日といった「特別な日」のためのアイデアを見て、触れて、体験できる。

初日の夜はレセプションパーティーとして、クラフトビールやワイン等のフリードリンクが提供される。2日目以降は、ドレスやタキシードの試着、プロによるクイックヘアアレンジなど、具体的なイメージを膨らませるコンテンツが楽しめる。

フォトブースでの撮影体験もできる。有料フォトブースでは、プロのカメラマンが撮影。無料フォトブースでは、ドレス試着とプロヘアメイクのクイックアレンジをして、そのままブースでも撮影できる。

無料フォトブース

ワークショップブースでは、プロフロリストによる「花診断」や、「ウェルカムボード制作」などを体験できる。

会場にはリングや引き出物、ペーパーアイテムなど計50の注目ブランドが集結するため、最新トレンドを一度に比較できる。

おしゃれな子供服の出展や親子ワークショップ、キッズヘアセット体験なども実施する。子どもも食べられるフードを販売するキッチンカーも登場。ファミリーで1日楽しめる内容となっている。入場料は500円(中学生以下無料)。