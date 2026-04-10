リーベルホテル大阪は5月15日～7月16日、館内の「Cafe & Bar LIBER」にて「Citrus & Melon Fair」を開催する。

Citrus & Melon Soleil Afternoon Tea ～陽光あふれる初夏のプレシャスタイム～

期間中は、レモンやオレンジなどの柑橘類とメロンを主役に、爽やかな初夏の味覚を詰め込んだアフタヌーンティーやパフェ、ジェラートを提供する。

アフタヌーンティー(コーヒー・紅茶付き5,000円、カクテル1種付き5,800円)には、オレンジと日向夏のムースや、ハーブの清涼感を加えたメロンのテラリウムなど、瑞々しい果実を用いたスイーツが並ぶ。セイボリーには、ベルガモット香るパンペルデュに生ハムとメロンを添えた一品など、趣向を凝らしたメニューを用意する。

(左から)オレンジと日向夏のムース・柑橘のパヴロヴァ・メロンとアマレットのヴェリーヌ (下)ベルガモットのパンペルデュ 生ハムとメロン

メロンとグリーンティーを合わせたカクテル「翠風」などのドリンクも提供する。

カクテルドリンク (左)翠風 (右)Pasionade

パフェは、レモンヨーグルトとはちみつゼリーを重ねた「ジョーヌ・ノワゼット」(2,000円、ショートサイズ1,000円)と、メロンの甘みにライムとココナッツのコクを合わせた「シトロン・ヴェール・エ・ココ」(2,200円、ショートサイズ1,200円)の2種類を用意する。

世界チャンピオンが監修した本格ジェラートでは、大阪産はちみつを使用したレモンヨーグルトなどの限定フレーバーを楽しめる。