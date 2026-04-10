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2026.04.10 18:00 埼玉県営大宮公園野球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ロッテ 0 1 0 1 2 0
西武西 0 0 0 0 0 0
  • OUT

    7番 Ａ・カナリオ センターフライ 1アウト

  • OUT

    2番 藤原 恭大 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 西川 史礁 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 友杉 篤輝 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 平沢 大河 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    5番 渡部 聖弥 ファーストライナー 2アウト

  • OUT

    4番 仲三 優太 空振り三振 1アウト

  • OUT

    8番 松川 虎生 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    7番 岡 大海 空振り三振 2アウト

  • OUT

    ロ1-0西

    6番 寺地 隆成 センターヒット ロッテ得点！ ロ 1-0 西 ランナー：1塁

  • OUT

    5番 Ｇ・ポランコ レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    4番 Ｎ・ソト ライトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 岸 潤一郎 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 源田 壮亮 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 桑原 将志 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 上田 希由翔 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 藤原 恭大 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 西川 史礁 レフトフライ 1アウト

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