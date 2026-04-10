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OUT
7番 Ａ・カナリオ センターフライ 1アウト
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OUT
2番 藤原 恭大 ファーストゴロ 3アウト
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1番 西川 史礁 ショートゴロ 2アウト
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9番 友杉 篤輝 ショートゴロ 1アウト
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6番 平沢 大河 ライトフライ 3アウト
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5番 渡部 聖弥 ファーストライナー 2アウト
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4番 仲三 優太 空振り三振 1アウト
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8番 松川 虎生 ライトフライ 3アウト
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7番 岡 大海 空振り三振 2アウト
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OUT
ロ1-0西
6番 寺地 隆成 センターヒット ロッテ得点！ ロ 1-0 西 ランナー：1塁
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5番 Ｇ・ポランコ レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
4番 Ｎ・ソト ライトフライ 1アウト
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OUT
3番 岸 潤一郎 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 源田 壮亮 レフトフライ 2アウト
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1番 桑原 将志 ショートゴロ 1アウト
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3番 上田 希由翔 ショートゴロ 3アウト
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2番 藤原 恭大 レフトフライ 2アウト
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1番 西川 史礁 レフトフライ 1アウト
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