ソフトバンクが西武に完封勝利
先発投手：ソフトバンクは大津亮介が7回0失点の好投（1安打4奪三振）、西武の菅井信也は6回0失点で敗戦投手 得点経過： 7回裏：ソフトバンクが2点を追加 注目選手：ソフトバンクの近藤健介が1本塁打、2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|10
|8
|2
|0
|.800
|-
|2
|阪神
|11
|7
|4
|0
|.636
|1
|3
|巨人
|11
|6
|5
|0
|.545
|2
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|5
|中日
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|11
|7
|4
|0
|.636
|-
|2
|オリックス
|11
|6
|5
|0
|.545
|1
|2
|日本ハム
|11
|6
|5
|0
|.545
|1
|4
|楽天
|11
|5
|5
|1
|.500
|1
|5
|西武
|11
|4
|6
|1
|.400
|2
|6
|ロッテ
|11
|4
|7
|0
|.364
|3