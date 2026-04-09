大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間6日、遊撃レギュラーのムーキー・ベッツ内野手が右脇腹痛のため故障者リスト（IL）入りした。チームにとっては痛い戦力ダウンとなるが、本人は早期復帰に意欲をみせているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

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同メディアは「ベッツが右腹斜筋を痛めてから3日が経過した。この種の怪我は十分に懸念されるものの、楽観的な見方が広がっている。彼はトロント・ブルージェイズとのシリーズ初戦を前に、スポーツネットLAに対して『調子は最高だ。正直、ほとんど痛みは感じない。特定の動きでは気をつける必要があるけど、それも限られた動きだけだし、当初の予想よりずっと良い状態にあると思う』と語った」と言及。

続けて、「さらに彼は、今回の腹斜筋の負傷は2018年の時と比べて『はるかに軽い』と述べた。同年は7月1日（5月29日に遡って適用）にIL入りし、11日に復帰している。今季の復帰時期について尋ねられると、『できるだけ早く戻りたい。ただ、もちろん賢くやらないといけないのは分かっている。腹斜筋は長引くこともあるからね。そこは慎重にやるけど、時間をかけようとしているわけじゃない。プレーしたいんだ』と答えた」と記している。

当初は4~6週間の離脱になるという見方もされていたベッツだが、予想より早く戻ってくることはできるだろうか。

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