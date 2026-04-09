実績十分のベテラン右腕も、近年は安定感を欠きまさかの二軍スタート。かつての主力投手が開幕一軍から外れる事態となった。［1/6ページ］

実績右腕がまさかの二軍スタート

西勇輝

[caption id="attachment_259448" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの西勇輝【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・年齢：35歳

・経歴：菰野高

・ドラフト：2008年ドラフト3位

・2025年一軍成績：1試合登板、0勝1敗、防御率5.79

実績十分の西勇輝は、開幕二軍スタートとなった。

三重県の菰野高でエースとして活躍し、ドラフト3位でオリックス・バファローズに入団。高卒1年目から一軍マウンドを経験すると、2011年に自身初となる2ケタ勝利（10勝）をマークし、翌2012年にはノーヒットノーランを達成した。

2014年、チームは惜しくも2位に終わったが、キャリアハイの12勝を記録。その後もオリックスでローテーションを守り抜いた西は、2018年オフにFA権を行使して阪神タイガースへ移籍した。

移籍初年度の2019年は10勝、翌2020年は11勝を挙げたように、阪神でも実力を発揮。しかし、やや安定感に欠ける場面が目立ち、昨季はまさかの1試合登板にとどまった。

復活を期す今季、まずはファームからのスタートとなったが、本来は一軍で活躍してほしい選手だ。

幾度となく壁を乗り越えてきたベテラン右腕は、甲子園の舞台で本来の姿を発揮できるだろうか。

一昨年は圧倒的な成績でブレイクを果たした左腕も、今季は不安定な投球で評価を落とし開幕一軍漏れ。期待の若手が苦しい立場に追い込まれている。［2/6ページ］

ブレイク左腕の急失速

富田蓮

[caption id="attachment_259436" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの富田蓮【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：左投左打

・年齢：24歳

・経歴：大垣商 - 三菱自動車岡崎

・ドラフト：2022年ドラフト6位

・2025年一軍成績：9試合登板、1勝0敗、防御率3.09

2024年の活躍が見事だっただけに、復活が望まれる富田蓮。今季は開幕一軍入りを逃したが、まずはファームで安定感を取り戻したい。

高校時代に甲子園を経験したのち、三菱自動車岡崎でプレー。2022年の第4回WBSC U-23ワールドカップで抜群のパフォーマンスを見せ、そのままプロ入りを実現させた。

キレのある直球と変化球のコンビネーションを武器に、プロ2年目に大ブレイク。中継ぎとして同年は33試合に登板し、防御率0.76と驚異的な成績を収めた。

さらなる活躍が期待された2025年シーズンだが、同年の一軍登板はわずか9試合。防御率3.09と前年のような安定感を見せられず、出番を減らした。

今季はファームで失点を重ねていた中、4月に昇格を果たしたものの、再び抹消。左の貴重な中継ぎだからこそ、復活が期待される。

かつて3年連続ゴールデングラブ賞を獲得した正捕手も、打撃不振と競争激化で立場が低下。チームを支えてきたベテランが二軍スタートとなった。［3/6ページ］

低迷続くベテラン捕手

梅野隆太郎

[caption id="attachment_208914" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの梅野隆太郎【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・年齢：34歳

・経歴：福岡工大城東高 - 福岡大

・ドラフト：2013年ドラフト4位

・2025年一軍成績：52試合出場、打率.220、2打点、2盗塁

正捕手として一時代を築いた梅野隆太郎は、苦しい立場に立たされた1人と言える。

福岡工大城東高から福岡大を経て、阪神タイガースに入団。プロ1年目で7本塁打を放つなど、持ち前のパンチ力を発揮して存在感を示した。

飛躍の年となったのは2018年。正捕手に定着して132試合に出場し、打率.259、8本塁打の成績を残すと、自身初となるゴールデングラブ賞を受賞。さらに2019年、20年と、3年連続ゴールデングラブ賞の快挙も成し遂げた。

球界を代表する捕手となった梅野だが、近年はバッティングで苦しいシーズンの連続。チームが日本一に輝いた2023年は打率.194と絶不調だった。

近年の成績やチーム内の激しい捕手争いが影響し、今季は二軍で開幕を迎えることになった梅野。4月8日にはファームで今季1号を放っており、巻き返しを図りたいところだ。

ドラフト1位の逸材として期待を背負うも、相次ぐ故障で出遅れ。将来の主軸候補は開幕一軍入りを逃す形となった。［4/6ページ］

ドラ1ルーキーを襲った故障

立石正広

[caption id="attachment_259435" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの立石正広【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・年齢：22歳

・経歴：高川学園高 - 創価大

・ドラフト：2025年ドラフト1位

ゴールデンルーキーとして大きな期待がかけられている立石正広。素質は十分だが、故障に悩まされている状況だ。

山口県の高川学園高時代には、2021年夏の甲子園に出場。4番に座り、石川の小松大谷高との試合で、バックスクリーンに一発を放つ長打力を見せつけた。

創価大に進学後、その打棒はさらに凄みを増すことに。2年春にリーグ戦で5本塁打を記録し、三冠王を獲得。昨年の第45回日米大学野球選手権では4番を任されるなど、大学球界屈指のスラッガーに君臨した。

昨季のドラフト会議で注目選手の1人に挙げられると、阪神タイガース・広島東洋カープ・北海道日本ハムファイターズが1位指名。くじ引きの結果、阪神入りが決まった。

ただ、1月の新人合同自主トレ中に右脚の肉離れを発症。ファームで豪快な本塁打を放ったものの、今度は左手首の関節炎と診断された。

規格外のポテンシャルは誰もが認めるだけに、どこかで立石が一軍昇格を果たす日が来るだろう。

将来の中軸を担うと期待された若手外野手も、成績の伸び悩みで開幕一軍から外れる結果に。レギュラー争いから一歩後退した。［5/6ページ］

若き主砲候補の足踏み

前川右京

[caption id="attachment_217180" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの前川右京【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：左投左打

・年齢：22歳

・経歴：智弁学園高

・ドラフト：2021年ドラフト4位

・2025年一軍成績：69試合出場、打率.246、1本塁打、15打点

未来を担うと期待された若き大砲候補・前川右京も開幕一軍から漏れてしまった。

高校時代から打撃センスを高く評価され、智弁学園高で1年時からレギュラーを獲得。将来性を期待され、阪神タイガースから4位指名を受けた。

高卒3年目の2024年、初の開幕スタメンを勝ち取ると、勝負強いバッティングでブレイクを果たす。シーズンを通して一軍に定着し、自己最多となる116試合に出場。打率.269、4本塁打、42打点の成績を残した。

さらなる成績向上を望まれた昨季、前年に続いて開幕スタメンに名を連ねたものの、好不調の波が激しい1年に。69試合の出場に終わり、打率.246と成績を下げた。

今季に至っては開幕一軍入りを逃し、レギュラー争いから一歩後退している。再び甲子園の大歓声を浴びるため、逆襲に燃えているだろう。

俊足を武器に一軍で存在感を示した外野手も、打撃低迷と故障が重なり離脱。激しい競争の中で開幕一軍入りを逃した。［6/6ページ］

俊足外野手の苦境

島田海吏

[caption id="attachment_236818" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの島田海吏【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投左打

・年齢：30歳

・経歴：九州学院高 - 上武大

・ドラフト：2017年ドラフト4位

・2025年一軍成績：28試合出場、打率.129、1盗塁

レギュラー定着に近づいたシーズンもあったが、その後は苦しみ続けているのが島田海吏である。

上武大でレギュラーを掴み取った島田は、大学時代に首位打者を獲得。また、4年時にはユニバーシアード日本代表として優勝に大きな貢献を見せた。

阪神タイガースへの入団が決まると、赤星憲広がつけていた背番号「53」を着用することになった。

2021年、ファームで打率3割を大きく超える成績を残し、2022年は一軍での出場機会が増加。自己最多となる123試合に出場して打率.264（規定未満）、17打点、21盗塁の成績を残した。

ただ、チームが日本一に輝いた2023年は101試合に出場したものの、起用の大半は代走やユーティリティーとしての役割に。同年は打率.145と大きく成績を下げた。

その後も復活を果たせず、激しい外野手争いを勝ち抜けなかった島田。さらに3月に「左大腿部の筋挫傷」と診断され、実戦復帰も果たせていない状況だ。

【了】