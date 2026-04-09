菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、今季ここまで2試合で登板し、安定した成績を残している。一方で、同選手を手放したボルチモア・オリオールズは他の選手を補強したが、今のところ上手くいっていない。今オフの動きに疑問が生じていると、米メディア『バードウォッチャー』が報じている。

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菅野は昨季、読売ジャイアンツからメジャー挑戦を果たしたルーキーシーズンながら、オリオールズで30試合に登板し、10勝10敗、防御率4.64、106奪三振をマーク。

それなりの成績を残したものの、オリオールズは再契約を望まず、菅野はフリーエージェント（FA）として市場に出ることになった。

そして、最終的にロッキーズと1年総額510万ドル（約8億2000万円）の契約を結んでいる。

同メディアはこの一連の流れに関して驚きはないとしつつ「ただし、菅野以上というと、多くの人が思い浮かべていたのはエース級、あるいはポストシーズンで先発を任せられる投手だった。

今オフのFA市場では、フランバー・バルデスかレンジャー・スアレスのどちらかを獲得するのではないかと広く予想されていた。

しかし、オリオールズはその道を選ばず、複数年契約でトップクラスのFA投手を獲得する代わりに、1年契約に応じる安価なベテランに狙いを定めた」と、補強戦略には納得していない様子を見せている。

実際、1年総額1850万ドル（約29億4000万円）の契約を結んだ37歳のクリス・バシット投手は結果を出せず、1年総額1000万ドル（約15億9000万円）で再契約した32歳のザック・エフリン投手は、たった1登板だけで故障者リスト（IL）入りし、トミー・ジョン手術も受けたことで今季終了となった。

それに引き換え、菅野は最初の2試合の登板で1勝0敗、防御率1.69、9奪三振を記録するなど、最高のスタートを切っている。

1年総額510万ドルが破格に見えるほどだ。

それを踏まえ、同メディアはタイトルに「オリオールズの今オフの賭けには、疑問しかない。他球団で元オリオールズ投手が活躍していることもあり、なおさらだ」とつけ、

「ここで言いたいのは、オリオールズは菅野と再契約すべきだったということではない。

問題は、チームの投手補強において、より高いレベルを目指すべきだったという点だ。

自ら手放した菅野に、FAで獲得した2投手が成績で上回られる状況は、チームにとって恥ずべきものだろう。

2025年の結果を踏まえれば、もっと積極的に動き、FA補強が菅野に圧倒されるような事態は避けるべきだった」との見解を示している。

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【了】