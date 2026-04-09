阪神タイガース 最新情報
阪神タイガースの門別啓人が9日、ファーム・リーグ西地区のオリックス・バファローズ戦に先発登板。7回無失点、5奪三振と好投した。
門別は140キロ台中盤のストレートを軸に、ツーシームやカットボールを織り交ぜ、連打を許さず安定感ある投球を披露。飛球アウトがゴロアウトよりも多く、球威で相手打者を上回る投球だった。
DAZNの公式Xでは、6回2死無走者で打席に6番の横山聖哉を迎えた場面をピックアップ。カウント1－2から、捕手の要求通りのコースに146キロのストレートを投じて空振り三振を奪った。
球威も最後まで落ちず、7回を投げて92球、被安打4、5奪三振、無失点の内容でファーム3勝目をマークした門別。チームもオリックスに2－0で勝利した。
将来の左のエース候補と目される高卒4年目の21歳。キレのある真っすぐに加え、勝負所での制球や変化球の精度を磨き、今季は一軍の舞台で地位を築く年にしたい。
【動画】門別啓人が7回無失点！三振を奪うシーンがこちら
ABEMA野球 (@ABEMA_baseball) の公式Xより
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一軍昇格の日も近いか
門別啓人 7回を無失点
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