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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、スプリングトレーニングから不安定な投球が続いている。シーズンが開幕してからも期待された結果を残せておらず、このままではマイナーに降格する可能性もある。米メディア『スポーティング・ニュース』のハンター・クックストン記者が言及した。

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佐々木は昨季のポストシーズンでリリーフとして好投した一方、今季はスプリングトレーニングから不調が続き、開幕後も2試合で安定感を欠いている。ワシントン・ナショナルズ戦では失点6を喫し、課題が浮き彫りとなった。

それでもデーブ・ロバーツ監督は「佐々木が先発としてロースター入りしていない世界は考えられない」と語り、引き続き先発として起用する方針を明言。球団は育成も考慮して起用を続ける構えだ。

しかし、現地では懸念の声も強まっている。昨季も序盤の不振により構想から外れ、最終的にはマイナー調整やリリーフ転向を経験した。今季も同様の展開になる可能性が指摘されている。

懸念が拭えない佐々木の投球について、クックストン氏は「彼の序盤の不振は、先発という役割が合っていない可能性を示唆している。不振が続いた場合、彼をリリーフに戻すことを検討するかどうか、その行方が注目される」と言及した。

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