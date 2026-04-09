STARGLOW・ADAM「自分がラストピースになったんだ」TAIKIと明かすオーディション「THE LAST PIECE」当時の本音

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。4月2日（木）の放送は、5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW（スターグロウ）のADAMさん、TAIKIさんが登場！ 本記事では、STARGLOW結成のきっかけとなったオーディション番組「THE LAST PIECE」を振り返った模様をお届けします。

◆オーディションを受けたきっかけは？

れなち：お2人は、オーディション番組「THE LAST PIECE」を経て結成されたSTARGLOWのメンバーですが、そもそも、どういうきっかけでオーディションを受けたのですか？

TAIKI：僕はBMSGで4年くらい練習生をやっていて、このオーディションのために練習してきたので受けさせていただきました。

れなち：4年前、（TAIKIさんが）13歳のときにおこなわれた「THE FIRST」という、後にBE:FIRSTが結成されたオーディションにも参加されて。そこから、もう一度オーディションを受けてというところで、やっぱり「今だったな」みたいな感触はありました？

TAIKI：当時は13歳で少し視野が狭かったのもあって、考えられなかったところもあったんですけど、それから4年が経って、少し視野が広がった状態でオーディションを受けられたので……「時が来たな」と思って（笑）。

れなち：ADAMさんは、まさにラストピースというか。メンバー発表で最後に選ばれたじゃないですか。

ADAM：はい。

れなち：そのときの記憶って今も覚えていますか？

ADAM：まず応募するときに、SKY-HIさんの「ラストピースを本気で探しています」みたいなステートメントを読んで、その言葉にすごく興奮して応募したのを覚えていて。そうしたら、本当に最後に呼ばれたので「自分がラストピースになったんだ」と思って……なんだかフワフワした感情でしたね。「ここは現実なのか？」みたいな。

れなち：それから約半年が経ちましたが、実感としてはいかがですか？

ADAM：ありがたいことに、デビューしてからステージに立たせていただく機会も増えましたし、実際にお客さんを目の前にして音楽を届けていると「デビューしたんだな」って実感しますね。

◆番組「THE LAST PIECE」をみんなで鑑賞!?

れなち：お2人は、オーディション番組の映像って観られましたか？

TAIKI：はい、観ました。

ADAM：まだオーディションが続いているときに放送開始したので、みんなで観たりしていました。

れなち：へぇ～！ でも、みんなで観るときってどういう感覚になるのですか？

ADAM：それこそ、自分が見ていないところまで（番組で）観られるので、「こんなドラマがあったんだ」とか「こんなことを言ってくれていたんだ」っていうのは、すごく思いましたね。

れなち：なかなか体験できないドキュメンタリーですよね。TAIKIさんはどうですか？

TAIKI：4年越しのオーディションだったので、4年前と少しでも変わっていたらいいなと思って受けていたなかで、もう第1話から「やっぱり、ちょっとは変わったんだな」っていうのを（番組を）観て実感しました。

れなち：それこそ、得意分野のラップを周りにたくさん教えていましたが、そういう部分も4年前はなかったですか？

TAIKI：はい、当時は絶対にできていなかったと思います。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM