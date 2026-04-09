「働く」を「推す」文化へ 新番組「推しごと研究所」が提唱する次世代ワークスタイル 企業が生き残る鍵は「ファンダム」構築にあり

TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「日曜夜の『推しごと』研究所～AI時代に選ばれ続ける、愛され企業の生存戦略～produced by Voicy」（毎週日曜日22:00～22:30）。音声プラットフォーム「Voicy」の法人事業責任者・土井遼平（どいちゃん）と、同チームの若手マーケター・高橋沙世（さっちー）がパーソナリティを務め、AI時代に求められる「ファンに選ばれる会社」になるにはどうすれば良いのかを追求していきます。

初回となる4月5日（日）の放送では、企業がファン（推し）を作ることの重要性と、多くの企業で注目が高まっている「社内ラジオ」について議論が交わされました。

◆「働く」を「推す」文化へ

番組タイトルの「推しごと」という言葉には、深い意味が込められています。これは「推し活」と「お仕事」を掛け合わせた造語です。土井は、現代の仕事の在り方について次のように意見します。

「人生のなかで働く時間が多くを占めているのに、仕事への意欲が低かったり、楽しさを見出せていない人が多い。もし、仕事が『推し活』のように時間を忘れて没頭して、熱狂できるような対象になったら、すごくいいなと思っています」。

Voicyというプラットフォームでは、パーソナリティとリスナーの間に強固な「ファンダム（熱狂的なファンコミュニティ）」が形成されています。

例えば、リスナーさんが、パーソナリティの配信に自発的にコメントしたり、Voicyのリリースに対して「一緒に盛り上げたい」と拡散をしたり、リアクションを送ってくれたりもします。この「推し活のような熱狂」を、いかに企業組織のなかに持ち込めるかが、これからの時代の鍵になるといいます。

◆雑談というコミュニケーションの大切さ

多くの企業がコミュニケーション活性化のために導入している「1on1（ワンオンワン）」。しかし、高橋はそこに潜む落とし穴を意見します。

「（1対1の関係では）密にコミュニケーションが取れているかもしれないけど、それはマネージャーによって（マネジメント力の）差分もあるし、もし自分に合わないマネージャーに当たったら、むしろエンゲージメント低下にもつながってしまうと思います」。会社が管理職研修をおこなったとしても、その効果は一時的なものに留まることが多く、現場のコミュニケーション不全を根本から解決するのは難しいのが現実です。

そこで注目されているのが、音声プラットフォームを活用した「社内ラジオ」です。Voicyが提供する「声の社内報」は、2023年にHRアワードを受賞するなど、先進的な企業から熱い視線を浴びています。なぜ、テキストの社内報ではなく「ラジオ（音声）」なのでしょうか。

今の職場は、業務を遂行するための「目的がある会話」ばかりになりがちです。しかし、実は何気ない雑談のなかにこそ、相手の人間性を知るヒントが隠されています。雑談を通じて「この人にはこういう一面があるんだ」という相互理解が深まれば、信頼関係が築かれ、結果として仕事が円滑に進むようになります。「だからこそ、仕事がうまくはかどったり、コミュニケーションが生まれて新しいイノベーションが生まれたりする」と土井は力を込めます。

◆進化する社内ラジオの可能性

そこで、社内のコミュニケーションの課題を解決する強力な手段として、さきほども出た社内ラジオに大きなヒントがあります。社内ラジオは、話し手の声のトーンや笑い声といった自然な熱量をそのまま届けるメディアです。耳を通じて伝わる「体温のある言葉」は、テキスト離れが進む世代にも響くといいます。

今回、「社内ラジオ」の導入を広げていくために、2つの新機能をリリースしました。ひとつが「完全クローズド環境の提供」。上場企業などが機密性の高い戦略を語る際も社内関係者のみが聴ける安心安全の聴取環境を提供しています。

2つ目がバイネームでの聴取データ分析で、「誰が、どのくらい聴いているか」を可視化させるものです。「誰が聴いているか」がわかること、それは組織への関心度「もっと会社を知りたい」、すなわち「エンゲージメント」を測るバロメーターにもなります。

土井によれば、音声コンテンツの最大の特徴は「最後まで聴かれる“完聴率”の高さ」にあるといいます。「音声だと最後まで聴いていただける率が80％。（テキスト社内報だと内容を） 社長の思いが全然伝わっていないというような課題が解消できる」と社内ラジオの有効性に触れます。

仕事は単なる義務ではなく、自分たちが所属する組織 を「推す（ファンになる）」ことで、もっと豊かになるはず。社内ラジオは、その「ファンづくり」のための強力なツールです。あなたの会社でも、まずは小さな「雑談」から、社内ラジオを始めてみてはいかがでしょうか。

＜番組概要＞

番組名：日曜夜の『推しごと』研究所～AI時代に選ばれ続ける、愛され企業の生存戦略～produced by Voicy

放送日時：毎月第1金曜日（1週目）16:00-16:45

パーソナリティ：土井遼平（どいちゃん）、高橋沙世（さっちー）

番組Webサイト： https://musicbird.jp/cfm/timetable/voicy/