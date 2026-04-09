ロッテ、オリックスと1-1同点 6回終了

3回裏にオリックス・太田椋の適時打で先制。しかし6回表、ロッテ・佐藤都志也のタイムリーで追いついた。ロッテは藤原恭大が3安打と気を吐くも、両チーム譲らず同点で後半へ。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗　佑磨 2(右)廣岡　大志 3(左)西川　龍馬 4(一)太田　椋 5(指)Ｂ・シーモア 6(遊)紅林　弘太郎 7(中)杉澤　龍 8(捕)若月　健矢 9(二)野口　智哉 10(投)宮城　大弥

ロッテ: 1(指)西川　史礁 2(右)藤原　恭大 3(左)山本　大斗 4(一)Ｎ・ソト 5(三)寺地　隆成 6(二)藤岡　裕大 7(捕)佐藤　都志也 8(遊)友杉　篤輝 9(中)髙部　瑛斗 10(投)西野　勇士

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 10 8 2 0 .800 -
2 阪神 11 7 4 0 .636 1
3 巨人 11 6 5 0 .545 2
4 広島 10 5 5 0 .500 3
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
5 中日 11 3 8 0 .273 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 11 7 4 0 .636 -
2 オリックス 11 6 5 0 .545 1
2 日本ハム 11 6 5 0 .545 1
4 楽天 11 5 5 1 .500 1
5 西武 11 4 6 1 .400 2
6 ロッテ 11 4 7 0 .364 3