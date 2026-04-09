ロッテ、オリックスと1-1同点 6回終了
3回裏にオリックス・太田椋の適時打で先制。しかし6回表、ロッテ・佐藤都志也のタイムリーで追いついた。ロッテは藤原恭大が3安打と気を吐くも、両チーム譲らず同点で後半へ。
【スタメン】
オリックス: 1(三)宗 佑磨 2(右)廣岡 大志 3(左)西川 龍馬 4(一)太田 椋 5(指)Ｂ・シーモア 6(遊)紅林 弘太郎 7(中)杉澤 龍 8(捕)若月 健矢 9(二)野口 智哉 10(投)宮城 大弥
ロッテ: 1(指)西川 史礁 2(右)藤原 恭大 3(左)山本 大斗 4(一)Ｎ・ソト 5(三)寺地 隆成 6(二)藤岡 裕大 7(捕)佐藤 都志也 8(遊)友杉 篤輝 9(中)髙部 瑛斗 10(投)西野 勇士
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|10
|8
|2
|0
|.800
|-
|2
|阪神
|11
|7
|4
|0
|.636
|1
|3
|巨人
|11
|6
|5
|0
|.545
|2
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|5
|中日
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|11
|7
|4
|0
|.636
|-
|2
|オリックス
|11
|6
|5
|0
|.545
|1
|2
|日本ハム
|11
|6
|5
|0
|.545
|1
|4
|楽天
|11
|5
|5
|1
|.500
|1
|5
|西武
|11
|4
|6
|1
|.400
|2
|6
|ロッテ
|11
|4
|7
|0
|.364
|3