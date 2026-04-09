大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は今季、開幕から投打二刀流でプレーしている。投手ではサイヤング賞獲得を期待する声も多い中、WBCアメリカ代表監督を務めたマーク・デローサ氏は真逆の考えを持っているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

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大谷は9日終了時点で、投手としては2登板、１勝０敗、防御率0.00、被安打５、8奪三振といった数字をマーク。現段階では安定した投球をみせており、この調子が続けばサイヤング賞も現実味を帯びてくる。

同メディアは「彼は今季、サイヤング賞を狙うという高い目標を掲げて臨んでいた。そして、それを実現できるスターがいるとすれば、まさに彼だろう。しかし、MLBネットワークのデローサ氏は、大谷が同賞を狙うほど多くのイニングを投げることはないと考えている」と言及。

続けて、「もし3連覇を目指しているなら、個人の実績よりもチームが優先されるべきだ。彼が将来的にサイヤング賞を獲りたいと思っているのは分かるが、その必要はないと思う。チームの戦力の厚さを考えれば、そこを無理に狙いにいく必要はない」というデローサ氏の見解を伝えている。

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