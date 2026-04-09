ソフトバンク、近藤のHRで2点リード

西武対ソフトバンク、6回終了時点はソフトバンクが2対0とリード。ソフトバンクは4回裏、近藤健介の2ランホームランで先制、そのまま試合を優位に進めている。両チームともそれ以降は無得点の投手戦となっている。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(右)柳町　達 2(左)近藤　健介 3(三)栗原　陵矢 4(指)柳田　悠岐 5(一)山川　穂高 6(遊)今宮　健太 7(中)牧原　大成 8(捕)海野　隆司 9(二)川瀬　晃 10(投)大津　亮介

西武: 1(左)桑原　将志 2(中)岸　潤一郎 3(捕)小島　大河 4(指)仲三　優太 5(三)渡部　聖弥 6(右)林　安可 7(二)外崎　修汰 8(一)長谷川　信哉 9(遊)滝澤　夏央 10(投)菅井　信也

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 10 8 2 0 .800 -
2 阪神 11 7 4 0 .636 1
3 巨人 11 6 5 0 .545 2
4 広島 10 5 5 0 .500 3
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
5 中日 11 3 8 0 .273 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 11 7 4 0 .636 -
2 オリックス 11 6 5 0 .545 1
2 日本ハム 11 6 5 0 .545 1
4 楽天 11 5 5 1 .500 1
5 西武 11 4 6 1 .400 2
6 ロッテ 11 4 7 0 .364 3