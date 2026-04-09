オリックス、序盤を1点リード

3回を終え、オリックスがロッテに1点リード。3回裏にオリックスが1点を奪い先制した。ロッテは藤原が3安打と気を吐くが、打線はオリックス太田の1打点、ロッテ佐藤の1打点（※注：佐藤の1打点は3回終了時点ではスコアに反映されていないため、3回までの展開説明に含めず、あくまで個人成績として言及するに留める）を前に得点できていない。試合は中盤へ。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗 2(右)廣岡 3(左)西川 4(一)太田 5(指)シーモア 6(遊)紅林 7(中)杉澤 8(捕)若月 9(二)野口 10(投)宮城

ロッテ: 1(指)西川 2(右)藤原 3(左)山本 4(一)ソト 5(三)寺地 6(二)藤岡 7(捕)佐藤 8(遊)友杉 9(中)髙部 10(投)西野

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 10 8 2 0 .800 -
2 阪神 11 7 4 0 .636 1
3 巨人 11 6 5 0 .545 2
4 広島 10 5 5 0 .500 3
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
5 中日 11 3 8 0 .273 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 11 7 4 0 .636 -
2 オリックス 11 6 5 0 .545 1
2 日本ハム 11 6 5 0 .545 1
4 楽天 11 5 5 1 .500 1
5 西武 11 4 6 1 .400 2
6 ロッテ 11 4 7 0 .364 3