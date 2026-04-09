バルセロナやフランス代表などで活躍したティエリ・アンリ氏が、物議を醸している判定に対する見解を述べた。8日、スペイン紙『アス』が伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド8の1stレグが8日に行われ、バルセロナはアトレティコ・マドリードと対戦。公式戦14連勝中かつ、対アトレティコ・マドリード戦においては20年間無敗の『カンプ・ノウ』で迎えたホームゲームだったが、パウ・クバルシの一発退場も響いたバルセロナは、0－2と痛恨の敗戦を喫している。

そんな試合後には、いくつかの判定を巡って議論が噴出。当初はイエローカードが提示されたものの、VAR（ビデオアシスタントレフェリー）の介入でレッドカードへと変更されたパウ・クバルシの退場も取り沙汰されており、DOGSO（ドグソ）の4要件を満たしていたかが焦点となっているなかで、バルセロナOBでもあるティエリ・アンリ氏は、「僕としては、あれはレッドカードじゃない」と自身の見解を示した。

同氏は、「ルールは理解しているよ。最終ラインの選手で、得点機会を阻止したんだ。でもね、状況をよく見てほしい。（ジュリアーノ・シメオネは）ボールを完全にコントロールできていないし、角度も完璧じゃないし、ゴールまでまだ距離もある。本当に得点すると思う？ 確信が持てないよ。私としては、イエローカードであってレッドカードではない」と主張。さらに、「それに彼を退場させれば試合展開は一変してしまうからね。チャンピオンズリーグでは、100パーセント確信が持てなければいけないんだ。審判の判断は早計だったと思う」と述べている。

1stレグで先勝を許したバルセロナは、14日の2ndレグで逆転を目指すことになる。

【黒星】ホームで手痛い敗戦を喫したバルセロナ



