西武・ソフトバンク、3回終了時点0-0
両チーム無得点の投手戦で序盤を終えた。西武、ソフトバンクともに3回まで得点を奪えず、緊迫した展開が続いている。ソフトバンクの近藤は3回までに本塁打と打点を記録したが、チームとしてはまだ得点に結びついていない。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(右)柳町 2(左)近藤 3(三)栗原 4(指)柳田 5(一)山川 6(遊)今宮 7(中)牧原大 8(捕)海野 9(二)川瀬 10(投)大津
西武: 1(左)桑原 2(中)岸 3(捕)小島 4(指)仲三 5(三)渡部 6(右)林安可 7(二)外崎 8(一)長谷川 9(遊)滝澤 10(投)菅井
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|10
|8
|2
|0
|.800
|-
|2
|阪神
|11
|7
|4
|0
|.636
|1
|3
|巨人
|11
|6
|5
|0
|.545
|2
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|5
|中日
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|11
|7
|4
|0
|.636
|-
|2
|オリックス
|11
|6
|5
|0
|.545
|1
|2
|日本ハム
|11
|6
|5
|0
|.545
|1
|4
|楽天
|11
|5
|5
|1
|.500
|1
|5
|西武
|11
|4
|6
|1
|.400
|2
|6
|ロッテ
|11
|4
|7
|0
|.364
|3