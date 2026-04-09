西武・ソフトバンク、3回終了時点0-0

両チーム無得点の投手戦で序盤を終えた。西武、ソフトバンクともに3回まで得点を奪えず、緊迫した展開が続いている。ソフトバンクの近藤は3回までに本塁打と打点を記録したが、チームとしてはまだ得点に結びついていない。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(右)柳町 2(左)近藤 3(三)栗原 4(指)柳田 5(一)山川 6(遊)今宮 7(中)牧原大 8(捕)海野 9(二)川瀬 10(投)大津

西武: 1(左)桑原 2(中)岸 3(捕)小島 4(指)仲三 5(三)渡部 6(右)林安可 7(二)外崎 8(一)長谷川 9(遊)滝澤 10(投)菅井

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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 10 8 2 0 .800 -
2 阪神 11 7 4 0 .636 1
3 巨人 11 6 5 0 .545 2
4 広島 10 5 5 0 .500 3
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
5 中日 11 3 8 0 .273 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 11 7 4 0 .636 -
2 オリックス 11 6 5 0 .545 1
2 日本ハム 11 6 5 0 .545 1
4 楽天 11 5 5 1 .500 1
5 西武 11 4 6 1 .400 2
6 ロッテ 11 4 7 0 .364 3