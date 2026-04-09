













中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの根尾昂が8日、横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に6番手として中継ぎ登板。1イニングを三者凡退に抑え、プロ初勝利を飾った。











両チーム4－4で迎えた延長10回裏、中日は根尾昂をマウンドに送った。先頭の7番・蝦名達夫をアウトローのスライダーで空振りの三振に仕留めると、続く石上泰輝にもスライダーで遊飛に打ち取る。



9番投手の打順となり、DeNAは大阪桐蔭高で根尾の後輩にあたる松尾汐恩を代打に送った。カウント3－2からの6球目、根尾がアウトローに決め球のスライダーを投じると、松尾のバットが空を切った。



するとその裏、味方打線が奮起。1死満塁で5番のジェイソン・ボスラーが適時内野安打を放ち1点を奪うと、相手一塁手の三森大貴が悪送球をする間に二塁走者も生還して6－4。最後は帰ってきた守護神・松山晋也が締め、根尾にプロ初勝利の栄誉を手にした。



紆余曲折を経ながら根尾が高卒プロ8年目で「プロ初勝利」、松山晋也が「今季初セーブ」と、最高の形で勝利した中日。連敗を3でストップし、上り調子で10日から本拠地バンテリンドームで行われる阪神タイガースとの3連戦に臨む。























【動画】根尾昂、中継ぎとしてプロ初勝利を飾った投球がこちら！

DAZNベースボールのXより













流れを呼び込む好リリーフ



8年目・根尾昂がプロ初勝利

(映像は10回裏3アウト目の奪三振)



⚾️DeNA×中日



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