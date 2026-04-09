大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間8日、トロント・ブルージェイズと戦い4-1で勝利した。この試合では「8番・遊撃」で出場を予定していたミゲル・ロハス内野手が急遽スタメンを外れているが、次戦以降の動向については流動的なようだ。米メディア『ヘビー』が報じた。

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ここまで7試合、打率.263、0本塁打、1打点といった成績を残しているロハスは、家庭の事情を理由に同戦を欠場。空いた遊撃にはキム・ヘソン内野手が入り、3打数1安打をマークしている。

同メディアは「試合後、デーブ・ロバーツ監督はこの状況について質問を受けた。カリフォルニアポストのジャック・ハリス記者は『同監督は、家族の事情に対応しているロハスがどれほどの期間離脱するのかは分からないとしている。チームは明日の試合を1人少ない状態で戦い、その後ロサンゼルスに戻った時点で状況を見て判断する予定だ』と綴った」と言及。

合わせて、ファンから「ミギーと彼の家族のために祈りを」、「すべてが無事であることを願っています」、「深刻なことでないといいんだけど」といった声が寄せられていることも紹介している。

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