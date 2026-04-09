













東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスの古謝樹は8日、楽天モバイル最強パーク宮城で行われた北海道日本ハムファイターズ戦に先発登板。9回被安打1、1失点と抜群の投球を披露した。



古謝は独特の小さなテークバックから、指にかかったキレのある直球とツーシームを軸に投球を展開。3回までパーフェクト投球で相手打線を封じ込める。



唯一の失投が4回、先頭打者のロドルフォ・カストロへの投球だった。2球でツーストライクを取った後の3球目、インサイドを狙った勝負球がやや甘く入り、左翼ホームランゾーンに打球を運ばれた。左翼の中島大輔がジャンピングキャッチを試みるもわずかに及ばなかった。











だが後続は打ち取り、追加点は許さない。安定した投球を続けたこの日の古謝は、最後まで球威が落ちなかった。



5回から9回まで、すべて三者凡退で切って取る好投。9回2死からは、今季4本塁打を放っている清宮幸太郎をスライダーで三邪飛に打ち取って味方の反撃を待ったが、日本ハム投手陣に打線が封じられ敗戦投手となった。



球の出どころが見えにくいフォームからの速球は球速以上に威力を感じさせ、圧倒的なチーム本塁打数を誇る日本ハムの強打者陣が差し込まれる場面も見られた。



9回109球、1安打1失点、6奪三振の内容は、エースの数字に相応しい。次回登板に期待が膨らむ。





















【動画】古謝が9回1失点！清宮との対決がこちら

DAZNベースボール公式Xより













援護を待つ



古謝樹が9回1失点の好投

許したヒットは被弾の1本のみ



⚾️楽天×日本ハム



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