ハリー・ウィンストン × パーク ハイアット 東京｜アフタヌーンティーを開催！

ハイジュエリーブランドであるハリー・ウィンストンは、2025年に大改修を経てリニューアルオープンしたパーク ハイアット 東京とコラボレーションを行い、”HARRY WINSTON's New York”アフタヌーンティーと題したイベントを、2026年5月11日(月)から7月12日(日)まで開催すると発表した。

パーク ハイアット 東京の41階「ピーク ラウンジ」が会場となる本アフタヌーンティーでは、コース仕立てのセイボリーとスイーツを楽しんだ後、トロリーで焼き菓子が提供される。

また、タイトルにもある通りハリー・ウィンストンが誕生したニューヨークをテーマとしており、象徴的なランドマークが立ち並び、尽きることのない活気と独特のスピリット、そして洗練を極めたスタイルが共鳴し合う街「ニューヨーク」の街並みや光景からインスピレーションを受けた特別なメニューが提供される。

”HARRY WINSTON's New York”アフタヌーンティー

期間：2026年5月11日(月)～7月12日(日)

時間：下記の予約時間枠よりお選びください。

正午～午後3時

午後1時30分～午後4時30分

午後3時30分～午後6時30分

※各回とも、入店時間にかかわらず、終了時間までのご利用(退店）とさせていただきます。

料金：おひとり様 9,900円（税込、サービス料別）

場所：パーク ハイアット 東京 41階 「ピーク ラウンジ」東京都新宿区西新宿3-7-1-2

予約：パーク ハイアット 東京 41階 ピーク ラウンジ（TEL：03-5323-3461）、レストランリザベーション（TEL：03-5323-3005）

オンライン予約：

https://www.tablecheck.com/ja/shops/tokyo-park-hyatt-plb/reserve?menu_lists%5b%5d=69b935b73d77ef8c41e24daa

※お席の指定はご遠慮ください