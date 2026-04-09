“久留米で一番のヤンキー”だった女性、テレビで陰気なキャラクターのアイドルを見て…そのあとにとった行動とは

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#112が、5日に配信された。

過去には福岡のアイドルグループで活動

番組では、「元ヤン美女が大集合! ななにー上等SP!」と題し、衝撃の過去を持つ元ヤン&元レディース美女4名が大集合。富山最恐のレディース暴走族「音速天女」初代総長・しおりさんが、わずか5年で総長に上り詰めた過去や、「一番ヤンキーが輝ける場所」という当時の集会イベント事情を語るほか、総長時代に着ていた実際の特攻服をスタジオで披露し一同を大興奮させた。

また、栃木が生んだ伝説の最恐レディースの元総長・あけみさんは、「中学時代は一番強い女になりたくて、栃木市内に5個ある中学校を1校ずつ回って……」と令和では考えられない衝撃エピソードを次々披露した。

番組の後半では「元ヤン、今何してる?」と題し、彼女たちの現在を調査。久留米で一番のヤンキーだったというあやかさんは、現在ポールダンサーとラジオパーソナリティとして活躍しており、過去には福岡のアイドルグループで活動していたそう。

テレビで陰気なキャラクターのアイドルを見たことがきっかけで、「あの子がアイドルできるんだったら私でもできるんじゃね?」と思い立ち、「次は全国制覇しよう」とオーディションを受験。見事1位通過を果たし、清純派メンバーの中で“元ヤンを売りにしたアイドル”として3年間活動したとの異色の経歴を語った。

女性ファンからは「憧れです」と慕われる一方で、ほかのメンバーからは「強すぎて浮いていた」ため全く話しかけられず、仲良くできなかったというリアルな裏話でスタジオを沸かせた。

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ﾟ。 ななにー 地下ABEMA

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キャバクラから通学していた茨城の元ヤン美女、

バイト代の使い道は…？



🩷💛💚ななにー💚💛🩷 — ABEMA(アベマ) (@ABEMA) April 5, 2026