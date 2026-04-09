アトレティコ・マドリードを率いるディエゴ・シメオネ監督が、指揮官として『カンプ・ノウ』で初勝利を挙げた。8日、スペイン紙『アス』が伝えている。

「ディエゴ・シメオネは、悩みの種だった巨大な亡霊を打ち破った」と、スペイン紙『アス』は綴る。「グリーズマンのために」を“合言葉”にビッグイヤー初戴冠を目指すアトレティコ・マドリードは、8日にチャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド8の1stレグでバルセロナと対戦。敵地『カンプ・ノウ』に乗り込んだなか、前半終了間際にフリアン・アルバレスの鮮やかなFKで先制すると、後半にはアレクサンダー・セルロートが追加点を挙げる。約45分間の数的優位を活かしたロヒブランコスは、2－0と先勝した。

この勝利は、アトレティコ・マドリードの公式戦における『カンプ・ノウ』での未勝利記録に終止符を打つものとなった。最後に勝ったのは、遡ること20年前。2006年2月5日に行われたラ・リーガで、当時はフェルナンド・トーレスの2ゴールとマキシ・ロドリゲスのゴールで、3－1と勝利を収めた。それ以来、『モンジュイック』での勝利こそあったものの、バルセロナの本拠地は“鬼門”と化していたのだ。

そしてディエゴ・シメオネ監督にとっても、アトレティコ・マドリードの指揮官として、初めて『カンプ・ノウ』で勝利したことになる。就任から15年以上が経過した“チョロ”は、その間にラ・リーガを2度、ヨーロッパリーグも2度制覇したほか、チャンピオンズリーグでもファイナリストに2度上り詰めるなどロヒブランコスに黄金期をもたらしたのだが、同スタジアムで白星を手にするのには25試合を要した、と『アス』は指摘する。それゆえ、「今夜は、彼にとって一生忘れられない夜となるだろう。ましてや、それがチャンピオンズリーグという舞台でのことであるならばなおさらだ」と万感の思いであると推し量っている。

試合後、シメオネ監督は「（私自身）このスタジアムで勝ったことは一度もなかった。パリ・サンジェルマンやバイエルンと並んで、おそらくヨーロッパで最高のフットボールを展開するチームを相手に、勝利するのは非常に難しいんだ」と告白しつつ、「我々は、チームとしての良い連携から、試合の重要な局面で相手を苦しめることができた。2点リードは自信をつけるものだけど、その差をもう少し広げられなかったのは残念だ」と満足度の高い内容だったと振り返っている。

2ndレグは14日。“カンプ・ノウの亡霊”を追い払ったチョロが指揮するアトレティコ・マドリードは、本拠地『メトロポリターノ』で、9年ぶりの準決勝へと駒を進められるのだろうか。

【先勝】準決勝に大きく前進したアトレティコ



