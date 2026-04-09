















オリックス・バファローズ 最新情報



オリックス・バファローズの渡部遼人は8日、本拠地・京セラドーム大阪で行われた千葉ロッテマリーンズ戦に「2番・中堅」で先発出場。3回の外野守備で攻守を披露した。







オリックスは2－1とリードして迎えた3回表。ロッテは先頭の友杉篤輝が、先発アンダーソン・エスピノーザの2球目を捉え、打球は左中間へ。友杉は一塁を回り、二塁を狙う。



中堅の渡部は定位置よりやや右翼寄りに守っていたが、素早く打球に追いついて捕球。すぐさま体を反転させて二塁へ送球すると、ワンバウンドの正確な返球が二塁手・野口智哉のもとへ届き、タッチアウトとなった。



ロッテのサブロー監督はリクエストを要求したものの判定は覆らず、渡部の好守が先頭打者の出塁を阻止した。











このプレーで流れを引き寄せたオリックスは、中盤以降に得点を重ね、9－1でロッテに快勝。前日に続き同カード2連勝を飾った。



渡部は打撃でも3打数2安打1犠打と活躍。持ち味を存分に発揮し、攻守でチームの勝利に貢献した。























【動画】二塁打阻止！渡部遼人の好返球がこれだ

DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball) の公式Xより













振り向きざまのレーザービーム



渡部遼人が好返球

リクエストも判定はアウト



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