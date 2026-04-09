













埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの小島大河捕手は8日、みずほPayPayドーム福岡で行われた福岡ソフトバンクホークス戦に「3番・捕手」でスタメン出場。初回に今季2号本塁打を放った。











ソフトバンクの先発は「台湾の至宝」ともよばれる徐若熙。初回、2死無走者で3番の小島が左打席に入った。徐は150キロ超のストレートをインサイドに投じ、黄金ルーキーを力で抑えにかかる。



カウント2－2からの6球目、これまでで最も早い153キロのストレートを小島が弾き返した。インサイドのボールを力負けせず引っ張った打球は、ホームランテラスを超えてスタンドまで届く完璧な本塁打となった。



3番打者の一発で幸先よく先制した西武は、8回にも5番・渡部聖弥が本塁打を放ち待望の2点目を追加。これが決勝点となり、最終スコア2－1で西武が競り勝った。



この試合4打数1安打の小島は、ここまで9試合の出場で打率.303、2本塁打と好調。三振はわずか4つで、1年目ながらプロの投手相手に打撃完成度の高さを見せつけている。



3番・小島、5番・渡部に加え、5日の一軍昇格以降「4番・DH」で起用されている仲三優太も高卒6年目の23歳。クリーンナップが全員25歳以下と、新時代の到来を告げるラインナップを組んでいるのが今季の西武だ。



主砲のタイラー・ネビンが戻ってくるまで、若手の台頭で戦力値を向上させ、強豪復活の足掛かりとなるシーズンにしたいところだ。

























【動画】台湾の至宝撃ち！小島の今季2号本塁打を見よ

DAZNベースボールのXより













白雲がなびく



空が紫紺に染まる夕刻に一撃

小島大河がシーズン第2号ホームラン



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