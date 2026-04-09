大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は8日（日本時間9日）、敵地トロント・ブルージェイズ戦に「1番・投手」で二刀流出場し、6回を失点1に抑える好投を見せた。この日は大谷の攻守交代を巡って指摘を受ける場面もあった。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が報じている。

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二刀流として投打をこなす大谷は、登板時に投球と打撃の準備を短時間で切り替える必要がある。そのため審判は安全面を考慮し、通常より長い準備時間を認めている。

しかしブルージェイズのジョージ・スプリンガー外野手がこの対応に不満を示し、試合中に審判へ抗議する場面が発生。昨季のワールドシリーズでも同様の指摘があったという。

一方、元審判のマーク・カールソン氏は「大谷は特殊な選手であり、ケガ防止の観点から適切な時間を与えるのは正当」と説明。ルール上も問題はないとの見解を示している。

さらに、ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督は「我々はイニング間の時間について話していた。大谷に追加時間が与えられることは承知しているが、今回は少し度を越えていると感じた」と言及した。

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