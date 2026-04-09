パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表MFウォーレン・ザイール・エメリが、史上最年少でチャンピオンズリーグ（CL）通算40試合出場を達成した。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が伝えている。

CL準々決勝ファーストレグが8日に行われ、PSGはホームでリヴァプールと対戦。11分にデジレ・ドゥエが先制点を決めると、65分にはフヴィチャ・クヴァラツヘリアが追加点を挙げ、2－0で先勝した。

この試合に先発出場し、フル出場したザイール・エメリはこれがCLでの通算40試合目となり、20歳31日の同選手は、イングランド代表MFジュード・ベリンガムが保持していた21歳164日という記録を更新し、CL史上最年少で通算40試合に出場した選手となった。

試合後、ザイール・エメリはフランスメディア『Canal+』で「もっと得点できたはずだったから、残念だ」と反省点を挙げつつ、「2－0で勝てたことは素晴らしい結果だが、まだ終わりではない。同じ気持ちで臨んで、勝利を目指す。試合では何が起こるかわからない。気を引き締めて臨まなければならない」と14日に行われる敵地『アンフィールド』でのセカンドレグへの意気込みを語っている。

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