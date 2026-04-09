横浜DeNAベイスターズ 最新情報
横浜DeNAベイスターズの筒香嘉智は8日、本拠地・横浜スタジアムで行われた中日ドラゴンズ戦に「3番・一塁」で先発出場。3回に2点本塁打を放った。
DeNAは0－2とビハインドで3回裏の攻撃を迎えた。中日先発はドラフト1位ルーキーの中西聖輝。反撃のきっかけを掴みたいDeNAはこの回、1死一塁として打席に3番の筒香が向かう。
その初球だった。タイミングを外すカーブを筒香が完璧に捉える。ハマの夜空へ舞い上がった打球は放物線を描き、バックスクリーン右へ吸い込まれる同点の2ランとなった。
黄金ルーキーに対し、“ハマの主砲”が貫禄を見せつけ、試合を2－2の振り出しに戻した。
2回にはクーパー・ヒュンメルが右翼ポール際へ運び、来日1号の同点弾かと思われたが、協議の末にファウル判定に。相川亮二監督がリクエストを要求したものの判定は覆らず、“幻の本塁打”となっていた。球場が騒然とし、嫌な流れが漂いかけた中で飛び出したのが、筒香の一発だった。
その後は両チームが点を重ね、試合は4－4の同点で延長戦へ突入する。だが11回表、中日のジェイソン・ボスラーに一塁への適時内野安打を許し、2点を勝ち越される。DeNAは反撃できず、4－6で敗れた。
なお、この試合が3試合ぶりのスタメン復帰となった筒香は、本塁打を含む4打数3安打2打点の活躍。3番打者として存在感を示した一戦となった。
【動画】バックスクリーン横へ...筒香の“今季本拠地初アーチ”がこちら！
DAZNベースボールの公式Xより
3試合ぶりのスタメン復帰
低めに来た変化球をセンターへ
筒香嘉智が同点2ランホームラン
⚾️DeNA×中日
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