M.I.A.が遂に帰還、ニューシングル「Everything」急遽解禁

スリランカにルーツをもつイギリス人ラッパーのM.I.A.が、7枚目のスタジオアルバム『M.I.7』を４月17日にリリースすることを発表した。自身のレーベル”OHMNIMUSIC”から、初めて本人が全てを主導する形でリリースする。

アルバムは、7つの場所で7日間で書き下ろされた7曲が収録され、アメリカのゴスペルグループのサンデー・サーヴィスも参加。アルバムのリリースの公表と同時に、パワフルなニューシングル「Everything」も解禁された。

ニューアルバム『M.I.7』は、エチオピア、エジプト、インド、ロンドン、オーストラリア、ロサンゼルスで録音されており、ジャンルではなく、精神的な意味合いでのゴスペルアルバム。忍耐と経験の結晶でもあり、彼女自身の視点を通したキリスト教との関係性を追求する。

これが最後の作品であるかのような『M.I.7』には、混沌とした世の中に生きる彼女自身の人生における啓示が示される。聖書的な引用と奇妙な夢のような表現が用いられ、過去20年にわたり称賛されてきた彼女の独創的なプロダクションと歌唱力が余すところなく発揮されている。しかし、今回彼女は政治色を持ち込まず、これまで創造してきたどの作品よりもより親密で、より先祖伝来的で、より実存的で、より超越的で、おそらくより本質的な事柄を捉えている。

20年近くにわたり、M.I.A.は世界で最も挑発的かつ恐れを知らないアーティストの一人であり続けてきた。アルバム毎に独自の世界観を築き上げ、世代を超えて消えることのない影響力を持ち続けてきた。ニューアルバム『M.I.7』でも、彼女は新たな境地を開拓する。そのビジョンは、レコーディングが始まるずっと以前からだった明確だった。祈り、ヨハネの黙示録、聖なるアークに深く根ざしたゴスペルアルバムであり、聖書の真理を現代にまで辿っている。彼女自身にとって最もパーソナルな作品であり、精神的導きが反映されている。

アルバム『M.I.7』のリリースと並行して、彼女はファッションコレクション”OHMNI”の第2弾のローンチ予定を発表。彼女の音楽と、より広範なクリエイティブ・エコシステムに対する彼女のビジョンとの繋がりは、さらに強まっている。

＜リリース情報＞

M.I.A.

ニュー・シングル 「EVERYTHING」

配信中

レーベル：OHMNIMUSIC

https://ffm.to/miaeverything

M.I.A.

ニュー・アルバム『M.I.7』

リリース日：2026年4月17日

レーベル：OHMNIMUSIC

https://ffm.to/mi7

=収録曲=

1. TRUMPET 1

2. PRAYER 777

3. TRUMPET 2

4. JESUS (feat. Sunday Service Choir)

5. SACRED HEART

6. TRUMPET 3

7. MONEY

8. TRUMPET 4

9. CIRCLE

10. TRUMPET 5

11. CALLING (feat. Sunday Service Choir)

12. TRUMPET 6

13. RIDE THE SKY

14. TRUMPET 7

15. EVERYTHING

16. 30 MINUTES OF SILENCE

Website https://ohmni.com/