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ロサンゼルス・ドジャースは右脇腹を痛めて負傷者リスト（IL）入りとなったムーキー・ベッツ内野手の代わりに、キム・ヘソン内野手がメジャー昇格を果たした。スプリングトレーニングから好調を維持しているヘソンには大きな期待がかかっている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。

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ベッツは右脇腹の肉離れと診断され、少なくとも今月いっぱいは欠場する見込みだ。復帰時期についてデーブ・ロバーツ監督は「4〜6週間より短い可能性もあるが、慎重に見ている」と語っている。

ロバーツ監督はメジャー昇格したヘソンに対し、「守備で貢献し、打席では四球を選んでストライクゾーンをコントロールすること」を求め、「チームを背負う必要はない。自分の役割を果たしてくれればいい」と強調した。

ヘソンはスプリングトレーニングで打率.407、OPS.967と好成績を記録。昨季も71試合で打率.280を残しており、球団の評価は高い。

期待の高まるヘソンについてレビン氏は「彼はベテランのミゲル・ロハス内野手と遊撃手の出場機会を分け合うことになるが、ベッツというスター選手の穴を埋めるのは容易ではない。しかし、スプリングトレーニングでの活躍がレギュラーシーズンでも続けば、ドジャースは戦線を維持できるはずだ」と言及した。

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