「ビタミンCは飲んでも意味ない？」そう感じたことはありませんか？実はその常識を覆す、画期的なビタミンCサプリメントが、ついに私たちの身近な場所で手に入るようになります！医療現場で支持される高吸収型ビタミンCサプリメント「Lypo-C（リポシー）」が、コスメキッチン・Biople・Biopで初の全国常設展開を開始。内側からのケアだけでなく、肌へ直接アプローチするスキンケアライン「Lypo-C SKINBEAUTY」も同時登場し、あなたの美容と健康を根本から見直すチャンスが到来しました。

医療現場が認めるLypo-Cの秘密

突然ですが、皆さん、ビタミンCのサプリメント、飲んでいますか？ 美容や健康のために欠かせない存在として知られるビタミンCですが、実はその吸収にはちょっとした壁があるのをご存知でしょうか。摂取しても体外に排出されやすく、効率的に体内に留めるのが難しいという側面があるんです。

「届ける技術」リポソームとは

Lypo-Cの最大の特徴は、なんといってもその「リポソーム技術」です。

「リポソーム」とは、リン脂質という成分でできた、ごく小さなカプセルのこと。このカプセルが、水に溶けやすいビタミンCを何重にも包み込むことで、体内の消化液や酵素からビタミンCを守り、小腸から効率よく吸収されることを目指しています。

例えるなら、ビタミンCという貴重なメッセージを、壊れることなく目的地（私たちの細胞）まで届けるための、頑丈な「伝書鳩」のようなイメージでしょうか。一般的なビタミンCサプリメントが、途中で失われやすいのに対し、Lypo-Cはしっかりと「届ける」ことにこだわって開発されているのです。

プロフェッショナルが信頼する実績

この画期的な技術は、医学博士の柳澤厚生氏との長年の共同開発によって生まれました。その実績と信頼性から、Lypo-Cはこれまで医療現場はもちろん、美容・健康業界のプロフェッショナルたちに広く支持され、日本全国3,500店以上（2026年3月末時点）もの医療機関やサロン、専門店で取り扱われてきました。

そんな「Lypo-C」が、今回初めて全国展開のセレクトショップで常設されるという事実は、一般の私たちでも手軽にその効果を体験できる画期的な機会だと言えるでしょう。

内外から輝く！Lypo-Cスキンケアラインの誕生

さらに見逃せないのが、サプリメントで培った「届ける技術」を応用したスキンケアブランド「Lypo-C SKINBEAUTY」の同時展開です。

コスメキッチンやビープルが提唱してきた「肌と心はつながっている」という考え方。そして「インナーケアとスキンケアのトータルケア」の重要性。Lypo-Cの「内側から整える力」と「外側から届ける力」が融合することで、私たちの美容と健康は新たなステージへと引き上げられることでしょう。まさに、体の内外から輝きを引き出す、理想的なアプローチが実現したと言えますね。

コスメキッチン・Biople上陸記念！限定特別セットを見逃すな

今回の常設展開を記念して、「Cosme Kitchen」と「Biople」では、Lypo-Cの人気製品を組み合わせた数量限定の特別セットが発売されます。まずはここから試してみるのが、賢い選択かもしれません！

1. Lypo-C ウェルネスリチュアルセット

セット内容 価格（税込） Lypo-C Vitamin C（11包入） 通常価格：¥3,500 Lypo-C Vitamin C＋D（11包入） 通常価格：¥3,824 Lypo-C SKINBEAUTY ファースト グロウ エッセンス（2包） ※非売品（お試し用） 合計 通常価格：約¥7,324相当 → 特別価格：¥6,444

約900円もお得になるこのセットは、Lypo-Cの定番であるビタミンCと、ビタミンDも配合されたC＋Dの両方をしっかり試せるだけでなく、新登場の先行美容液まで体験できるという充実ぶり。日々のルーティンに「Lypo-C」を取り入れたいと考えている方には、最高のスタートダッシュになるはずです。

2. Lypo-C スターターセット

セット内容 価格（税込） Lypo-C Vitamin C（11包入） 通常価格：¥3,500 Lypo-C Vitamin C＋D（2包） 通常価格：約¥696 合計 通常価格：約¥4,196相当 → 特別価格：¥2,999

「まずは気軽に試してみたい！」という方には、こちらのスターターセットがおすすめです。約1,200円もお得に、Lypo-Cの世界へ飛び込むことができます。毎日を健やかに、そして美しく過ごすための第一歩として、このチャンスを逃す手はありませんね。

定番ラインナップもチェック

もちろん、特別セットだけでなく、Lypo-Cの定番商品と新スキンケアアイテムも購入できます。

【Lypo-C】サプリメント

Lypo-C Vitamin C

ビタミンC 1,000mg/1包。11包入、30包入のラインナップ。

Lypo-C Vitamin C＋D

ビタミンC 1,000mg、ビタミンD 2,000IU/1包。11包入、30包入のラインナップ。

ビタミンDも同時に摂取できるのは嬉しいポイント！

【Lypo-C SKINBEAUTY】スキンケア

Lypo-Cの「届ける技術」を応用した先行美容液。肌の土台から整え、輝くような肌へと導いてくれます。

どこで買える？販売スケジュールと購入方法

この注目の「Lypo-C」シリーズは、以下のスケジュールで手に入れることができます。限定セットは特に争奪戦になりそうなので、しっかりチェックしてくださいね！

予約期間

Cosme Kitchen、Biopleの公式WEB STOREにて先行予約が開始されます。

発売日

Cosme Kitchen、Biople、Biopの各WEB STOREおよび全国店舗にて発売！

注意点

では「Lypo-C Vitamin C 11包入」および「Lypo-C Vitamin C+D 11包入」のみの取り扱いとなります。では「Lypo-C SKINBEAUTY 28包」の取り扱いはありません。は、されます。

事前にWEB STOREのチェックや、お近くの店舗に問い合わせてみることをおすすめします！

Lypo-Cを取り扱う店舗をご紹介

今回の「Lypo-C」シリーズの常設展開先となる、個性豊かなセレクトショップについてもご紹介しましょう。それぞれのコンセプトを知ると、なぜこのブランドが選ばれたのか、より深く理解できるはずです。

Cosme Kitchen（コスメキッチン）

「肌や心に、おいしいものを。」

このキャッチコピーが象徴するように、コスメキッチンは、世界中の個性豊かなナチュラル＆オーガニックコスメを中心に、アロマやハーブティー、雑貨まで取り揃えるセレクトショップです。肌だけでなく、心まで喜ぶものを届けたいという哲学が、多くのファンを惹きつけています。Lypo-Cの「内側から輝く」というアプローチは、まさにコスメキッチンの世界観と完璧にマッチしていますね。

Biople（ビープル）

「いつも、健やかで美しいわたしに。」

ビープルは、カラダとココロが健やかで美しくあり続けるために、ナチュラル＆オーガニックのセルフケアアイテムをインサイドからアウトサイドまで幅広く取りそろえたセレクトショップです。Lypo-Cが提唱するインナーケアの重要性は、まさにビープルのコンセプトそのもの。内側からの美しさを追求したい方には、最適な場所と言えるでしょう。

Biop（ビオップ）

「立ち寄るお店で、からだは変わる。」

忙しい毎日を送る私たちの健康をサポートするために生まれたビオップ。未来の体を想う原料にこだわったナチュラルサプリやオーガニック食品を取り揃え、手軽に健康習慣を始められる場所を提供しています。新宿駅改札内というアクセスの良さも魅力。通勤やお買い物のついでに立ち寄って、Lypo-Cを手に取ってみてはいかがでしょうか？

新しい美容と健康習慣の始まり

Lypo-CがCosme Kitchen、Biople、Biopで全国常設展開されることは、単に商品が手に入りやすくなる以上の意味を持つと私は感じています。これは、プロフェッショナルが信頼する高品質なインナーケア・スキンケアが、より多くの人の日常に溶け込み、「内側から輝く美しさ」を当たり前にする新しい時代の幕開けかもしれません。

ビタミンCの吸収に悩んでいた方も、これから本格的なインナー＆アウターケアを始めたい方も、この機会にぜひ「Lypo-C」を試してみてはいかがでしょうか。あなたの体と心が、きっとその違いを感じるはずです！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。