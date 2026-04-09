チャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝ファーストレグが8日に行われ、リヴァプール（イングランド）とパリ・サンジェルマン（PSG／フランス）が対戦した。

今大会、リヴァプールはリーグフェーズの戦いを6勝2敗の勝ち点「18」で終え、3位でラウンド16へストレートイン。そのラウンド16では、リーグフェーズで苦杯をなめていたガラタサライ（トルコ）を2戦合計4－1で打ち破り、4シーズンぶりに準々決勝へ駒を進めた。

対して、昨季王者のPSGは、リーグフェーズを4勝2分2敗の勝ち点「14」で11位フィニッシュし、決勝トーナメントプレーオフでモナコ（フランス）との同国対決を2戦合計5－4と制して、ラウンド16へ進んだ。同ステージでは、FIFAクラブワールドカップ2025の決勝で涙を飲んだチェルシー（イングランド）を2戦合計8－2で粉砕。3シーズン連続で準々決勝に進んでいる。

両者は昨季のラウンド16でも対戦しており、当時はPK戦の末にPSGが勝利。この勢いのまま、クラブ史上初の“ビッグイヤー”を掲げた。

2シーズン連続の顔合わせとなったゲームは、序盤の11分に動く。敵陣中央で前を向いたウスマン・デンベレがドリブルを仕掛け、左へ渡すと、ボールを引き取ったデジレ・ドゥエが、反転から右足一閃。ドライブ回転のかかった一撃がGKギオルギ・ママルダシュヴィリを打ち破り、PSGが先手を取った。

以降も試合の主導権を握ったのはPSG。37分には自陣に相手を引き寄せるビルドアップから攻撃を構築し、左サイドのスペースをヌーノ・メンデスが突破。中央への折り返しを受けたドゥエがビッグチャンスを迎えたが、シュートはGKママルダシュヴィリに阻まれた。

後半に入っても試合の様相は大きくは変わらない。53分にはボックス左でフヴィチャ・クヴァラツヘリアからスルーパスを呼び込んだヌーノ・メンデスがダイレクトで折り返し、デンベレがフリーで左足を振り抜いたが、シュートはクロスバーの上へ外れる。PSGは複数回にわたる決定機を仕留めきれず、嫌な雰囲気も漂ったが、65分に“待望の瞬間”を作り出す。

敵陣左サイド大外の位置で起点を作ったジョアン・ネヴェスが、相手陣形の間を通すスルーパスを送ると、抜け出したフヴィチャ・クヴァラツヘリアがボックス内へ侵入。GKママルダシュヴィリも抜き去ってゴールへ流し込み、PSGがリードを広げた。

続く70分にはボックス内でドゥエからのパスを受けたウォーレン・ザイール・エメリにシュートチャンスが到来したが、ここはイブライマ・コナテがスライディングでシュートを阻止。当初はPKの笛が吹かれたが、OFR（オンフィールドレビュー）の末に取り消しとなる。終盤に入った87分には、カウンターの流れから、デンベレがボックス右から右足を振ったが、シュートはポストに嫌われた。

試合はこのままタイムアップ。スコア以上に内容面で力の差を見せつけたPSGが、敵地『アンフィールド』で2点のリードを手にした。

セカンドレグは14日、PSGのホームで行われる。

【スコア】

リヴァプール 0－2 パリ・サンジェルマン

【スコア】

0－1 11分 デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）

0－2 65分 フヴィチャ・クヴァラツヘリア（パリ・サンジェルマン）