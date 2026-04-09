アトレティコ・マドリードは8日、チャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝ファーストレグでバルセロナの本拠地に乗り込み、2－0で勝利した。同試合で1得点を記録したアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスは、今季のCL通算9点目を挙げたが、これはアトレティコ・マドリードの選手が単一シーズンの同大会で記録した最多得点となった。

ラ・リーガ、コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）を含めて今季5度目の顔合わせとなったゲームは、前半終了間際に差し掛かった45分に動く。直前のプレーでバルセロナのスペイン代表DFパウ・クバルシが退場処分となり、このファウルで得たフリーキックを、アルバレスが直接叩き込み、、アトレティコ・マドリードが1点をリードして前半を終える。後半に入ると70分、ノルウェー代表FWアレクサンダー・セルロートがボレーシュートを沈め、アトレティコ・マドリードが2点をリード。試合を通してバルセロナの攻撃に耐える時間も長かったが、無失点で乗り切り、公式戦では2006年2月を最後に白星がなかった『カンプ・ノウ』で大きな勝利を手にした。

同試合のPOTM（プレイヤー・オブ・ザ・マッチ）には、先制点を挙げたアルバレスが選出。UEFAのテクニカル・オブザーバー・パネルは、「互いを熟知しているチーム同士の試合では、誰かが特別な瞬間を生み出さなければならないが、このような試合でアルバレスは魔法のようなフリーキックを決めた」と、先制ゴールの持つ価値を高く評価した。

これで、アルバレスは今季のCL通算9点目をマーク。アトレティコ・マドリードにとっての大会初陣となったリーグフェーズ第1節リヴァプール戦（●2－3）こそ負傷のために欠場したものの、残る12試合は全試合にスタメン出場している。リーグフェーズ第4節ユニオン・サン・ジロワーズ戦（○3－1）から3試合連続ゴールを挙げただけでなく、ラウンド16のトッテナム・ホットスパー戦（2戦合計：○7－5）では、2試合で3ゴールとアトレティコ・マドリードを勝利へ導く活躍を披露。現在はCLで3試合連続ゴールを記録している。

データサイト『Opta』によると、アトレティコ・マドリードの選手が、1シーズンのCLで9ゴールを挙げるのは史上初の快挙になったという。これまでの最多記録は、元スペイン代表FWジエゴ・コスタが2013－14シーズンに挙げた8ゴール。次いで、2015－16シーズンに元フランス代表FWアントワーヌ・グリーズマンが決めた7ゴールとなっている。

ちなみに、2013－14シーズンと2015－16シーズン、どちらの年もアトレティコ・マドリードはCLの決勝まで駒を進めた。双方ともにレアル・マドリードの前に屈して準優勝に終わったが、アルバレスが得点を量産している今季、アトレティコ・マドリードはCLでどのような結末を迎えるだろうか。